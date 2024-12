Aanslag Den Haag: politiechef snapt onbegrip over eerdere vrijlating

Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie begrijpt dat mensen zich afvragen hoe het kan dat twee verdachten van de aanslag aan de Tarwekamp in Den Haag bij een eerder aanhouding zijn vrijgelaten. De twee verdachten uit Roosendaal werden een week voor de explosie aangehouden in Brabant, met een bestelbus vol jerrycans, fakkels en zwaar vuurwerk.

Bij het programma WNL op Zondag zegt de politiechef dat er gekeken wordt of er niet anders gehandeld had moeten worden bij de eerste aanhouding van de Roosendalers.

"Achteraf kan je heel goed lijnen leggen en dingen aan elkaar verbinden", zegt Knol over de vrijlating. "Op dat moment is er een beslissing genomen door een officier van justitie op basis van informatie die er al was en al het andere wat er ook moet gebeuren."

Bestelbus met lichten aan

Op 1 december ontdekte de politie rond kwart over twee 's nachts de twee mannen uit Roosendaal. Ze zaten in een busje op een parkeerterrein in Oosterhout, met de lampen aan en een draaiende motor. De mannen werden toen aangehouden voor het voorbereiden van een misdrijf. Later zijn ze weer vrijgelaten.

Een kleine week later was de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, waarbij zes mensen om het leven kwamen. De twee Roosendalers (23 en 29) werden samen met een 33-jarige man uit Oosterhout en een 33-jarige Rotterdammer opgepakt voor de explosie. Omroep Brabant legde daarna het verband tussen de twee aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie heeft dat verband inmiddels bevestigd.

