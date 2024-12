112-nieuws: Dode bij woningbrand • overvaller in gevecht

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

20.45 Supermarkt ontruimd door gaslucht De Albert Heijn aan de Zuiderhout in Oosterhout is vanavond rond kwart voor acht ontruimd vanwege een gaslucht. Toen de hulpdiensten arriveerden bij de supermarkt, hadden de klanten en het personeel de zaak al verlaten. De politie sloot een groot deel van de omgeving af. Na een half uur werd het sein 'veilig' gegeven. Het is niet duidelijk waar de gaslucht vandaan kwam. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties

18.45 Man loopt op vluchtstrook snelweg Op de A2 vanuit Best richting Knooppunt Batadorp liep vanavond een persoon op de vluchtstrook. Daarna stapte hij over naar de buitenberm, zo zag een weginspecteur van Rijkswaterstaat. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. Wachten op privacy instellingen...

17.15 Worsteling tussen overvaller en personeel op vakantiepark Een overvaller heeft zondagmiddag een personeelslid van vakantiepark Europarcs in Kaatsheuvel aangevallen. De man liep het kantoor van het vakantiepark binnen en eiste geld. Daarna ontstond er tot twee keer toe een gevecht met de medewerker. Lees hier meer. Foto: Erik Haverhals/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Erik Haverhals/SQ Vision Mediaprodukties

15.41 Dode bij woningbrand Eindhoven Bij een brand aan de Loderstraat in Eindhoven is een dode gevallen. De brand is nog niet onder controle en brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar buurhuizen. Ondertussen is er een NL alert gegeven voor de rookontwikkeling. De brand woedt het hevigst op de begane grond. Het slachtoffer werd van de eerste etage gehaald waar veel rookontwikkeling was. Foto: SQ Vision

15.00 Brand in woning met mogelijk iemand binnen zit De brandweer is uitgerukt naar een woningbrand aan de Loderstraat in Eindhoven. Mogelijk is er nog iemand binnen aanwezig. Er zijn twee tankwagens en een hoogwerker onderweg,

14.00 Man bewusteloos geslagen na uitgaan Een 21-jarig man uit Breda is door een leeftijdsgenoot bewusteloos geslagen. De politie kon aan de hand van camerabeelden een verdachte aanhouden in het centrum van Breda. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte gaf de man uit Breda een klap waarna hij op de grond bleef liggen. De verdachte liep weg en zette het vervolgens op een rennen. Hij kon na een achtervolging aangehouden worden. Hij zit nog vast.

13.38 Veel tips over jongens die uitkijktoren vernielden De politie denkt te weten wie de vier verdachten zijn die in november een uitkijktoren in Riethoven hebben vernield. Gisteren plaatste de politie Eersel De Kempen camerabeelden van de uitkijktoren op social media waarop te zien was dat vier jongeren op 7 november in de toren waren geklommen met vuurwerk. De jongens waren herkenbaar in beeld. Dat heeft de politie verschillende tips opgeleverd, zo meldt de politie Eersel De Kempen vandaag. Lees hier meer. Foto: Politie Eersel De Kempen

13.00 Vier jonge mannen opgepakt voor mishandeling, bedreiging en beroving De politie heeft vier mannen aangehouden die vrijdagochtend in Den Bosch een man (20) hebben bedreigd, mishandeld en beroofd. Twee van de verdachten zijn minderjarig. Het gaat om mannen van zeventien en achttien jaar uit Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel. De twee 18-jarige verdachten zitten vast voor verder onderzoek, zij werden vrijdagochtend al opgepakt. De twee 17-jarigen zijn zaterdag opgepakt en inmiddels weer vrij. Zij blijven wel nog verdachten in het onderzoek. Lees hier meer.

11.18 Gijzeling blijkt loos alarm De politie is vanmorgen met veel machtsvertoon uitgerukt voor een gijzeling in een huis aan de Leeuwenstraat in Eindhoven. Een vrouw zou gegijzeld worden en met een wapen worden bedreigd. De politie kreeg de melding van een bekende van de vrouw. Zij zou haar aan de telefoon hebben gehad. De politie nam de melding serieus en ging met meerdere eenheden naar de Leeuwenstraat. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) werd opgetrommeld en een onderhandelaar. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision

11.11 Vermiste man is weer terecht De man die sinds gisteravond kwart over acht vermist werd in Eindhoven, is in goede gezondheid gevonden. Dat meldt de politie deze ochtend.

10.28 Man neergestoken in Nuenen Een man is vanmorgen rond half negen neergestoken in Nuenen. Dat gebeurde in de buurt van de Collse Hoefdijk. Dat meldt de politie. Zij trof de man een aantal kilometer verderop bij een tankstation. Lees hier meer. De plek waar de man gevonden is (foto: SQ Vision)

10.00 Auto in brand gestoken In Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in vlammen opgegaan. Volgens brandweer gaat het om brandstichting. De autobrand is aangestoken (foto: Instagram wijkagenten_Tilburgcentrum).

03.45 Bestuurder onder invloed en met klein kind op achterbank Een automobilist is gisteravond aangehouden in Tilburg omdat hij onder invloed reed van alcohol en drugs. Op de achterbank van zijn auto zat op dat moment een klein kind. Dat meldt de politie Leijdal. Lees hier meer.

02.45 Automobilist voor negende keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs Een automobilist is afgelopen nacht voor de negende keer betrapt voor het rijden zonder rijbewijs. Dat meldt verkeerspolitie Oost-Brabant. De bestuurder bleek ook onder invloed van drugs te zijn. De man heeft een proces verbaal gekregen en de auto is in beslag genomen. De exacte plaats waar de man is aangehouden, wordt niet vermeld. Lees hier meer.

23.17 Man vermist in Eindhoven Een man is sinds gisteravond kwart voor acht vermist in Eindhoven. Hij is voor het laatst gezien aan de Grote Beekstraat. Dat meldt de politie in een bericht op Burgernet. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1.80 meter, hij is 55 jaar oud en heeft een normaal postuur. Hij draagt zijn haar in een grijze hanekam/kuif en op beiden armen en borst heeft hij tatoeages. De man draagt een donkere broek en een bruine leren jas. Mensen die de man zien, wordt gevraagd om 112 te bellen.

23.00 Automobilist onder invloed rijdt achterop auto Een automobilist is gisteravond rond elf uur achter op een andere automobilist gereden. Dat gebeurde toen een automobiliste een parkeerplek zocht aan de Bredaseweg in Tilburg, de vrouw minderde daarom vaart. De automobilist die achter haar reed, had dit niet in de gaten en botste achterop de auto. De bestuurder van die auto bleek onder invloed van alcohol en drugs. Ook had de man geen rijbewijs. Hij is aangehouden, op het bureau moet blijken hoeveel middelen de man gebruikt heeft. Er raakte bij het ongeluk niemand gewond. De Bredaseweg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision

21.42 Auto in de sloot Hulpdiensten zijn gisteravond rond half tien uitgerukt voor een ongeval in Dieden. Op de hoek van de Elzenbosstraat en de Langestraat lag een auto in de sloot maar van inzittenden ontbrak elk spoor. De brandweer en de ambulance zijn weer vertrokken, de politie heeft gewacht tot een berger de auto uit de sloot heeft getakeld. Foto: Gabor Heeres / SQ Vision Foto: Gabor Heeres / SQ Vision

19.30 Politie: 'Deze vier jongens vernielden gloednieuwe uitkijktoren' De uitkijktoren in Riethoven in de gemeente Bergeijk is vernield door vier jongeren. De jongens hebben een tijd geleden, op donderdag 7 november, zwaar vuurwerk afgestoken waardoor de toren beschadigd is. De politie is op zoek naar de jongeren en heeft daarom camerabeelden verspreid waarop ze herkenbaar te zien zijn. Het incident vond al meer dan een maand geleden plaats. Geen van de jongens heeft zich tot dusver gemeld, waardoor de politie genoodzaakt is om de camerabeelden te delen. De politie plaatst de beelden op Instagram:

18.30 Brand uitgebroken in woonkamer van een zorginstelling In een zorginstelling aan de Baroniehof in Helmond is gisteravond brand uitgebroken in de woonkamer. De brandweer rukte met groot materieel uit en had de brand snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Iedereen was op tijd buiten, voor zover bekend is niemand gewond geraakt. (Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision)