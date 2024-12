112-nieuws: winkel dicht door gaslucht • overvaller in gevecht

15.41

Bij een woningbrand aan de Loderstraat in Eindhoven is een dode gevallen. De brand is nog niet onder controle en brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar buurhuizen. Ondertussen is er een NL alert gegeven voor de rookontwikkeling. De brand woedt het hevigst op de begane grond. Het slachtoffer werd van de eerste etage gehaald waar veel rookontwikkeling was.

Er zijn twee tankwagens en een hoogwerker ingezet.