Dakdekker krijgt parkeerverbod in eigen wijk: 'Zo min mogelijk risico'

Een dakdekker waarbij al meerdere explosies zijn geweest in Den Bosch, mag vanaf 31 december een week lang geen voertuigen in de wijk Aawijk parkeren. Dat heeft de Bossche burgemeester Jack Mikkers besloten.

Al vier explosies klonken er afgelopen maanden in de Leyhof in Den Bosch, allemaal gericht op hetzelfde adres. Bij de buurt zit er de schrik goed in na alle explosies. Dat merkt ook de burgemeester. Bewoners voelen zich onveilig.

Mikkers wil tijdens de jaarwisseling dan ook zo min mogelijk ongeregeldheden, valt te lezen in een brief die 30 december gestuurd is naar de bewoner waar meerdere aanslagen zijn geweest. Hij noemt de jaarwisseling 'statistisch gezien de meest gevaarlijke dag van het jaar.'

Buiten de wijk Aawijk parkeren

Hij is bang dat er gezien de aanslagen van de afgelopen maanden tijdens de jaarwisseling opnieuw aanslagen worden gepleegd aan het adres van de man. Dat vindt hij een te groot risico. Daarom wil de burgemeester dat de dakdekker zijn voertuigen tot en met 7 januari buiten de wijk Aawijk parkeert.

Het sluiten van de woning van de man vindt de burgemeester op dit moment een te ingrijpende maatregel. Maar hij schrijft dat middel wel in te kunnen zetten als hij dat in de toekomst nodig acht.