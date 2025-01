112-nieuws: agressieve man opgepakt • autobanden lek gestoken

16.10

In een huis aan de Gemondseweg in Schijndel brak rond halfdrie brand uit in de schoorsteen. De brandweer was er snel bij en had het vuur binnen korte tijd geblust, meldt TVSchijndel. Met een hoogwerker werd daarna de kap van de schoorsteen gehaald, om te controleren of de brand echt gedoofd was.