112-nieuws: gestolen fatbike gedumpt • onrust na ijshockeyduel

06.24

In Breda is een gestolen fatbike in beslag genomen. De politie kwam de dieven op het spoor en zette de achtervolging. Na een paar overtredingen kozen de mannen eieren voor hun geld. Ze lieten de fiets achter en gingen er vandoor. De dieven mogen de fatbike op het politiebureau komen ophalen in ruil voor drie bekeuringen. "We zijn benieuwd of ze langskomen", aldus de politie op Instagram.