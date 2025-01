Zoete creaties en frikandelkunsten: snacks die Brabant veroverden

Uren in de rij staan voor de nieuwste eettrends, dankzij social media zien we steeds vaker een 'food hype'. Zo ook afgelopen week in Den Bosch waar het, dankzij de promotie van een influencer, storm loopt bij restaurant Pilkington's. Daar gaat de 'crazy crumble' viraal. Zo'n eethype verdwijnt vaak net zo snel als deze verschijnt. Deze virale voedselhypes zijn allemaal voorbij gekomen in Brabant

De Discodel

De discodel

Stijn Berger uit Lage Mierde en Bas van Lith uit Goirle trokken samen met twee vrienden op pad om de ideale snack te vinden. In Nijmegen troffen zij een frikandel zoals nog nooit iemand 'm had gehad: de discodel. Deze zoethartige snack bestaat uit een frikandel met mayonaise en discodip. De snack werd een hit en geïnspireerd door de discodel probeerden snackbars door heel het land hun eigen knotsgekke variaties uit. Zoals een pepernotenkroket, bedacht door Peter Vos van Eetpaleis 't Vosje in Rosmalen. Frikandellenvlaai

Krijg je hier trek van? Brabantse frikadellenvlaai

Als de frituur tóch aanstaat voor een discodel, dan kun je net zo goed even doorbakken. In juni 2016 kwam Bakkerij van de Mortel uit Someren met een creatie die hét culinaire hoogtepunt van onze zuiderburen naar de kroon stak: de frikandellenvlaai. De hartige vlaai nam langzamerhand af in populariteit. Twee jaar nadat de Frikandellenvlaai over de toonbank vloog, keerde de taart even terug voor een herkansing. De Aldi verkocht de vlaai tijdens carnaval 2018 wat de populariteit weer even deed opvlammen. LEES OOK: Frikandellenvlaai in de herkansing tijdens carnaval, vorige keer razendsnel uitverkocht De Winky

De winky, bamihap en kroket

Wim Wink uit Sint Willebrord bedacht een snack met een identiteitscrisis: geen kroket, ook geen bamihap. De Winky is een combinatie van beiden, met slierten en kruiden van bami, en de knapperige buitenkant die een kroket kenmerkt. Het idee voor de snack kreeg Wim naar eigen zeggen toen hij onder de douche stond. De interesse die de snack veroorzaakte was precies waar de bedenker op hoopte. "Het is ook de bedoeling dat ze erover blijven praten. Dat de Winky blijft doorleven als ik er ooit niet meer ben", zei hij destijds tegen Omroep Brabant. LEES OOK: Half kroket, half bamihap: Wim bedacht de Winky en verovert daarmee de regio Crompouce

Pieter Lips uit Breda met zijn crompouces

Combinaties van klassieke lekkernijen doen het kennelijk altijd goed, zo ook het liefdeskindje van de tompouce en de croissant. De crompouce, een doormidden gesneden croissant met room ertussen en gedoopt in tompouceglazuur, veroverde social media in luttele dagen. Banketbakkerij Lips uit Breda waagde ook een poging en introduceerde de snack ook in zijn winkels. Ondanks de populariteit zag bakker Peter Lips wel in dat ze te maken hadden met een tijdelijke hype: "Ik denk dat het toch wel een hype is en wat zal wegzakken. Maar je weet nooit hè!" LEES OOK: Crompouce blijkt ware rage: 'Om elf uur 's ochtends waren ze allemaal op' Dubai-chocoladereep

Niels met zijn TikTok-reep (Foto: Omroep Brabant).

Een wat recentere hype: de virale pistachereep, overgevlogen vanuit Dubai, werd ook door menig Brabander opgesmikkeld. Deze gevulde chocoladereep genoot aardig wat bekendheid wat er voor zorgde dat banketbakkers hun eigen variant ontwikkelden. Zo ook een patisserie in Vught, daar werd de chocoreep gekruist met een geheim ingrediënt. Helemaal geheim was het niet: de reep werd gevuld met künefe. "Een soort boterig sliertjesdeeg dat heel knapperig wordt als je het bakt", vertelde patissier Niels de Rouw. Künefe vind je ook terug in zoetigheden uit het Midden-Oosten, zoals Baklava. LEES OOK: Patisserie springt op de hype van de Dubai-chocoladereep: 'Zo uitverkocht' 18+ chocoladeletter