Stikstofuitspraak geen verrassing voor boer Jos: 'Zoveelste tegenvaller'

Varkensboer Jos Naalden uit Bergen op Zoom maakt zich niet druk over de uitspraak van de rechter dat de Staat meer moet doen om kwetsbare natuur te beschermen. Volgens Naalden heeft de landbouwsector de afgelopen jaren al genoeg ingeleverd om de stikstofuitstoot te verminderen. De varkensboer vindt dat andere sectoren nu aan zet zijn en dat wetgeving gewijzigd wordt om haalbare doelen te creëren. "De oplossing ligt niet meer bij de landbouw."

Woensdag besloot de rechter dat de Staat meer moet doen om de achteruitgang van de natuur tegen te gaan. De rechter dwingt de Staat ervoor te zorgen dat in 2030 in de helft van de kwetsbare natuurgebieden niet meer stikstof neerkomt dan de natuur aankan.

Als dat voor die tijd niet het geval is, moet de Staat een dwangsom van 10 miljoen euro betalen. Ook moet de natuur die er het slechtst aan

"Deze uitspraak is de zoveelste tegenvaller in het wankelende stikstofbeleid van de overheid", zegt Jos Naalden. "Het is de bevestiging dat het huidige beleid niet op deze manier kan worden voortgezet.

De varkensboer zit met zijn bedrijf vlakbij natuurgebied de Brabantse Wal, wat een kwetsbaar gebied is. "Op dit moment is 99 procent van het gebied overbelast. De doelstelling is dat in 20230 vijftig procent van het gebied overbelast is", legt Jos uit.

Volgens hem heeft de landbouw de laatste jaren al genoeg ingeleverd om de stikstofuitstoot te verminderen. "In dit gebied is de impact van België erg groot. Bijna zestig procent van de reductie daalt neer vanuit België. De oplossing ligt niet bij ons."