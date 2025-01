Sierra Leone: 'Nog geen contact met Nederland over Jos Leijdekkers'

De regering van Sierra Leone heeft op geen enkele manier contact gehad met Nederland of met een Nederlandse inlichtingendienst over Jos Leijdekkers uit Breda, alias Bolle Jos. Dat zegt de minister van informatie van Sierra Leone tegen Nieuwsuur.

"Noch Interpol, noch de politie, noch de regering heeft ons verteld dat ze zoeken naar iemand die in ons land verblijft en die is veroordeeld voor een misdrijf."

Vorige week brachten het AD en Follow the Money beelden naar buiten waarop drugsbaron Jos Leijdekkers mogelijk te zien is tijdens een kerkdienst op Nieuwjaarsdag, in het geboortedorp van de president. Twee rijen achter hem staat de meest gezochte crimineel van Nederland samen met de dochter van de president.

Opdracht gegeven tot moord

Leijdekkers wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. Hij werd vorig jaar juni bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel voor betrokkenheid bij zes drugstransporten van in totaal zesduizend kilo. Ook heeft hij volgens de rechtbank opdracht gegeven tot moord.

Politie en OM zijn er na uitgebreid onderzoek ongeveer al een half jaar 'volkomen zeker' van dat hij in Sierra Leone verblijft.

'Wij vinden dit opmerkelijk'

Dat Nederland al enige tijd weet dat Leijdekkers in Sierra Leone is, noemt de minister opmerkelijk. "Ik denk dat de Nederlandse autoriteiten niet de hoffelijkheid hadden om die informatie met ons te delen. Er zijn voortdurend veel mensen die ons land binnenkomen", zegt hij tegen Nieuwsuur.

"Ik ben er zeker van dat ze ook uw land binnendringen. Maar wij vinden dit opmerkelijk." Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of er contact met Sierra Leone is geweest over Leijdekkers.

Eigen onderzoek

Het West-Afrikaanse land is nu zelf een onderzoek begonnen naar de mogelijke aanwezigheid van Leijdekkers. "Niemand heeft ons iets verteld. Daarom doen we nu zelf onderzoek. We hebben de Nederlandse regering, Interpol en iedereen die in deze kwestie is geïnteresseerd uitgenodigd om te laten zien dat we willen samenwerken en feiten vaststellen. Dat is wat we kunnen doen en willen doen."