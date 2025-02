Bier wordt steeds duurder, maar deze kroegen hebben daar iets op bedacht

Een pilske in de kroeg kost vandaag de dag behoorlijk wat. Voor onder de drie euro is er haast geen 'vloeibaar goud' meer te vinden. Al zijn er toch nog een aantal plekken waar kroegeigenaren de prijs laag kunnen houden. "We merken dat het drukker is dan eerst", vertelt Anke Wijdeven, eigenaresse van café De Nachtegaal in Uden.

Ruim twee jaar geleden besloot Anke om te stoppen met het schenken van Heineken. Ze zou het biertje voor 3,25 euro moeten gaan verkopen, maar besloot over te stappen naar een Duits alternatief. "En daar heb ik geen moment spijt van gehad", zegt ze vrolijk. "Ik ben er echt heel erg blij mee dat ik die keuze heb gemaakt." Het biertje in De Nachtegaal kost tot op de dag van vandaag 2,25 euro. "Mensen kunnen bij ons een bierkaart kopen voor vijftig euro. We strepen per biertje het bedrag van de kaart af." Zonder de kaart kost een biertje 2,50 euro. "En dan denk je dat het misschien niet lekker smaakt, maar dat is ook niet zo. Het is gewoon een pilske met een fantastische smaak." LEES OOK: Senne en Tyn vinden bier te duur en maken er een carnavalslied over Twee jaar geleden kreeg de kroeg uit Uden veel media-aandacht vanwege de lage bierprijs. "We merkten toen dat het ontzettend druk werd met mensen van buitenaf. Er kwamen opeens heel andere mensen in onze kroeg." En vandaag de dag is het er nog steeds druk. "Er gaat behoorlijk wat bier doorheen. Mensen drinken het graag, omdat het lekker en goedkoop is."

Anke kan tegenwoordig het bier gewoon bij een drankhandelaar in haar eigen dorp halen. Al moest ze het eerst bij de brouwerij zelf halen. Dat is iets dat Jozef Friederichs van café De Sport in Budel-Schoot nog steeds doet.

Met regelmaat rijdt hij naar de Budelse Brouwerij. "Dat is bier van het dorp, dus dat scheelt me zeker wel iets met het bier van de groothandel." "Maar een horecazaak hebben, is zeker geen vetpot", vult hij aan. "Eerst kostte een biertje bij mij twee euro, maar ik ben sinds kort vijftig cent omhoog gegaan. Ik moest het echt verhogen door onder meer de hogere energieprijzen." Een hogere prijsstijging is bij de kroegeigenaar uit Budel-Schoot niet nodig. "Ik doe alles zelf, dus heb geen personeelskosten. Dat scheelt me ook een hoop. En daarbij komt dat je toch mensen moet blijven trekken. Ik ben de enige in het dorp die nog over is."

"Mensen denken soms dat het een drukfout is."