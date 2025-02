112-nieuws: boetes voor taxichauffeurs • geitje gevonden in Boxtel

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

04.49 Taxicontrole in Den Bosch Meerdere taxichauffeurs zijn afgelopen nacht bekeurd tijdens een politiecontrole op diverse plaatsen in het centrum van Den Bosch. Hierbij werd onder meer gekeken naar het rij- en kentekenbewijs, vergunningen en keuringsrapporten. In totaal werden 41 taxichauffeurs gecontroleerd. Foto: Instagram politie Den Bosch

00.02 Das op de weg Agenten van de politie Someren hebben gisteravond laat een overleden das van de Kanaaldijk-Zuid gehaald. Het dier leek aangereden. Het dier werd in de berm gelegd, waar het in het donker geen gevaarlijke situaties meer kon opleveren. Vervolgens is stichting Das en Boom op de hoogte gebracht.

23.57 Geitje gevonden in Boxtel De politie is op zoek naar de eigenaar van een geitje dat gisteravond werd gevonden bij het buurtschap Tongeren in Boxtel. De eigenaar of mensen die weten van wie het geitje is, wordt gevraagd 0900-8844 te bellen. Foto: Instagram politie digitaal Meierij

22.11 Vuurwapen gevonden tijdens controle visser Tijdens een controle van iemand die 's avonds laat aan het vissen was in de gemeente Sint-Michielsgestel werd door agenten een vuurwapen gevonden. Dat laat een wijkagente weten op Instagram. Details ontbreken vooralsnog. Foto: Instagram wijkagent Berlicum-Middelrode Foto: Instagram wijkagent Berlicum-Middelrode