112-nieuws: drie scooters gaan in vlammen op • mountainbiker aangereden

22.10

In de Dirk Hartogstraat in Breda zijn vanavond rond kwart over negen twee huurscooters in brand gevlogen. De brandweer heeft de voertuigen gecontroleerd uit laten branden. De politie was aanwezig en ze is een onderzoek begonnen.

In de Van Bleiswijkstraat in Breda ging gisteravond ook al een scooter verloren door brand. De politie gaat in beide gevallen uit van opzet.