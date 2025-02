112-nieuws: hardrijders maken het bont • fietser ligt op weg

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09.46 Hardrijders gestopt Een automobilist is vanochtend door de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant gestopt op de A58. Hij racete daar met een snelheid van 180 kilometer per uur over de weg. Ook op de N261 maakte een automobilist het bont. Deze bestuurder reed met een snelheid van 147 kilometer per uur. Lees hier meer. Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant

09.16 Gemaskerde jongens opgepakt Twee gemaskerde jongens zijn vannacht aangehouden in een parkeergarage van een appartementencomplex in Breda. Getuigen zagen het duo en belden de politie. In de tas van een van de jongens bleek een slijptol in te zitten. Lees hier meer.

09.11 Hardleerse automobilist Een hardleerse automobilist uit Bergen op Zoom is vannacht voor de twintigste keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De 32-jarige bestuurder liep rond kwart voor twee 's nachts tegen de lamp tijdens een alcoholcontrole op De Boulevard Noord in Bergen op Zoom. De politie nam de auto, die van de bijrijder was, in beslag. De verdachte reed de laatste keer ook al in de auto van de vrouw, waarna duidelijk was uitgelegd wat de consequenties zouden zijn als dit nog eens zou gebeuren. Lees hier meer.

09.00 Veel minder treinen tussen Den Bosch en Eindhoven Tussen Den Bosch en Eindhoven Centraal rijden dit weekend veel minder treinen. Oorzaak is een defecte bovenleiding. De NS heeft de dienstregeling aangepast. De problemen duren naar verwachting tot in de nacht van zondag op maandag.

08.34 Fietser op de weg Agenten van de politie Leijdal werden vanochtend vroeg gewaarschuwd dat er een fietser naast zijn tweewieler op de weg lag en niet bewoog. De man bleek dronken. Hij was op weg naar Loon op Zand, maar zover kwam hij niet. Foto: Instagram politie Leijdal

06.58 Wegloper terecht De politie heeft vannacht iemand gevonden die was weggelopen uit een instelling. De wegloper zwierf rond in Den Bosch. Agenten hebben de bewoner opgehaald en veilig teruggebracht naar de instelling.

06.53 Baldadige tieners gestopt Handhavers werden vannacht gewaarschuwd dat mensen auto's aan het vernielen waren aan de Muntwal in Den Bosch. De handhavers konden twee verdachten stoppen, het gaat om tieners. Er bleek geen sprake te zijn van vernielingen, maar van baldadigheid, stelt de politie. De tieners worden doorverwezen naar Bureau HALT. Foto: Instagram politie Den Bosch

04.49 Taxicontrole in Den Bosch Meerdere taxichauffeurs zijn vannacht bekeurd tijdens controles op diverse plaatsen in het centrum van Den Bosch. Hierbij werd onder meer gekeken naar het rij- en kentekenbewijs, vergunningen en keuringsrapporten. In totaal werden 41 taxichauffeurs gecontroleerd. Foto: Instagram politie Den Bosch

00.02 Das op de weg Agenten van de politie Someren hebben gisteravond laat een overleden das van de Kanaaldijk-Zuid gehaald. Het dier leek aangereden. Het dier werd in de berm gelegd, waar het in het donker geen gevaarlijke situaties meer kon opleveren. Vervolgens is stichting Das en Boom op de hoogte gebracht.

23.57 Geitje gevonden in Boxtel De politie is op zoek naar de eigenaar van een geitje dat gisteravond werd gevonden bij het buurtschap Tongeren in Boxtel. De eigenaar of mensen die weten van wie het bokje is, wordt gevraagd 0900-8844 te bellen. Foto: Instagram politie digitaal Meierij

22.11 Vuurwapen gevonden tijdens controle visser Tijdens een controle van iemand die 's avonds laat aan het vissen was in de gemeente Sint-Michielsgestel werd door agenten een vuurwapen gevonden. Dat laat een wijkagente weten op Instagram. Details ontbreken vooralsnog. Foto: Instagram wijkagent Berlicum-Middelrode Foto: Instagram wijkagent Berlicum-Middelrode