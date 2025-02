112-nieuws: granaat ontploft bij golfbaan • babbeltruc maakt slachtoffer

11.00

De politie heeft dinsdagochtend een grote inval gedaan bij een autobedrijf aan de Regenbeemd in Breda. Het gaat om een 'grootschalig witwasonderzoek', zegt de politie. Er is bij de actie een man opgepakt. In hetzelfde onderzoek is dinsdagochtend ook een inval gedaan bij een huis aan de Kleine Hoogsteen in Breda. Daar zijn twintig auto's in beslag genomen.

