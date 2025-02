112-nieuws: waarschuwing voor nepgeld • man zwaar onder invloed

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.50 Waarschuwing voor nepgeld Agenten van de politie Roosendaal waarschuwen voor nepgeld. Bij een tankstation langs de A58 werd gisteren geprobeerd hiermee te betalen. Uit onderzoek van de agenten blijkt dat hier geen sprake was van opzet.

Foto: Instagram politie Roosendaal

04.33 Man zwaar onder invloed Een man kreeg afgelopen nacht een rijverbod opgelegd door agenten van de politie Langstraat. Die zagen hem zwaar onder invloed van alcohol en drugs op een parkeerplaats staan. De situatie was dusdanig dat de agenten een zorgmelding maakten. Foto: Instagram politie Langstraat

23.46 Overval in Roosendaal In een loods aan de Schuurakker in Roosendaal werd gisteravond een gewapende overval gepleegd. Op dat moment waren er twee mannen aanwezig in de loods. De overvallers namen spullen mee, stapten daarna in een auto - mogelijk een donkergrijze Audi - en reden met hoge snelheid richting België. Lees hier meer Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision