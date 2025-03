112-nieuws: racende Teslarijder gestopt • ongelukken op A2 en A16

01.03

Een automobilist op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. De agenten betrapten hem terwijl hij met een snelheid van 151 kilometer per uur over de weg racete.

In de Europalaan in Kaatsheuvel reed de man ruim 130 kilometer per uur waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.