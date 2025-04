Katten in benarde situaties: opgesloten in de auto of klem in schoorsteen

Katten komen altijd op hun pootjes terecht, maar toch hebben ze soms wat extra hulp nodig. Zo moest de brandweer in Tilburg dinsdagavond een muur openbreken om een kat te redden die uren vastzat onder een betonnen trap. Het is niet de eerste keer dat de brandweer of de dierenambulance een kat uit een benarde situatie moet redden. De volgende katten waren ook bijna hun negende leventje kwijt.

De Tilburgse kat werd na een paar uur al uit de muur gehaald, maar een poes in Sint Willebrord zat in 2018 wel wat langer vast. De eigenaar was haar geliefde huisdier al drie weken kwijt tot haar buurman een vreemd geluid hoorde. Het bleek de poes te zijn die tussen twee muren van garageboxen zat opgesloten. De brandweer kwam het dier redden.

Lees ook Brandweer moet muur openbreken om kat te bevrijden

Zo'n drie jaar geleden raakte ook het baasje van kat Charlie ongerust. Charlie zat 24 uur lang klem in een schoorsteen van een huis in het centrum van Eindhoven. De brandweer werd ingeschakeld want de kat kwam er zelf niet meer uit. Met een hoogwerker en een vangstok werd de kater uiteindelijk uit de schoorsteen gered.

De brandweer moest in 2023 ook al met een hoogwerker uitrukken, maar dan om een kat van het dak te redden. De kat zat in Valkenswaard in de dakgoot van een huis aan de Esdoornstraat. Uiteindelijk is het baasje met de hoogwerker mee naar boven gegaan om haar kleine vriend uit de goot te vissen.

Het baasje haalt haar kat van het dak (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Eten doen katten maar al te graag, maar ook dat kan weleens fout gaan. Een poes in Eindhoven had jaren geleden zo'n zin in haar portie zalm met kabeljauw dat ze gretig begon te eten uit het blikje kattenvoer. Zo gretig, dat ze haar kopje er helemaal in stak en vast kwam te zitten. Dat werd haar bijna fataal, maar gelukkig schoot de dierenambulance te hulp. Uiterst voorzichtig werd haar koppie uit het blikje gehaald.

Poes zit vast in blikje eten (foto: Dierenbescherming).

Poes Flow uit Drunen kwam in 2022 ook knel te zitten, maar dan onder de motorkap van een auto. De Britse korthaar zat vast tussen het motorblok en de bumper. Haar baasje schakelde een automonteur in, maar die verwees haar door naar de brandweer. Maar liefst acht brandweermannen kwamen ter plaatse om Flow te redden. Eenmaal thuis ging ze als een diva op de vloer liggen, alsof er niets was gebeurd. En waar Flow onder de motorkap zat, wist een andere kat zichzelf in 2021 op te sluiten in een ijskoude auto in Eindhoven. De dierenambulance kreeg een melding over een kat op een hoedenplank van een zwarte auto. De medewerkers van de dierenambulance besloten bij huizen aan te bellen waar nog licht brandde. Met succes, want ze wisten de eigenaar te vinden. De rode kater was blijkbaar stiekem de auto in geglipt zonder dat ze het door hadden.

De kater opgesloten in de ijskoude auto (foto: Dierenambulance Zuid-Oost Brabant).

Ook de Bredase kat Elmo bracht zichzelf vorig jaar in een benarde situatie. Zijn baasjes waren hem acht dagen kwijt tot ze heel hard gemiauw hoorden vanuit de kruipruimte onder hun flat in Breda. De flat ligt aan het water dus konden ze er zelf niet bij. De brandweer kwam ter plaatse om de kruipruimte open te schroeven. Duikers van de brandweer herenigden Elmo - onder hevig protest - weer met zijn baasjes.