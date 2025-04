112-nieuws: Man parkeert auto in het donker midden op de weg, met de deur open • Vrouw ziet vlammen uit motorkap auto komen

05:58

Een 26-jarige automobilist heeft vrijdagavond 100 kilometer per uur te hard gereden op de Midden-Brabantweg, terwijl de maximumsnelheid daar door werkzaamheden 70 kilometer per uur was. De man is zijn rijbewijs en auto kwijt. Hij werd gesnapt tussen de toerit bij de Burgemeester Letschertweg in Tilburg en de afrit Loon op Zand.

