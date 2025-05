112-nieuws: Auto met aanhanger belandt op zijn kant in de sloot • Automobilist onder invloed gestopt na achtervolging

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08:10 Auto met aanhanger belandt op zijn kant in de sloot Een auto met een aanhanger is zaterdagochtend in de sloot beland op de Deurneseweg in Ommel. De auto en de aanhanger eindigden op hun kant. De inzettenden zijn zelf uit de auto geklommen en raakten niet gewond. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

07:50 Automobilist onder invloed gestopt na achtervolging Een automobilist is vrijdagnacht gestopt na een achtervolging bij Drongelen. De bestuurder bleek onder invloed. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

07:46 Vrachtwagen en auto botsen op A16, rijbanen afgesloten Een auto en een vrachtwagen kwamen zaterdagochtend met elkaar in botsing op de A16 bij Breda. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

07:39 Weggelopen minderjarigen gevonden Twee vermiste minderjarige jongens zijn vrijdagnacht door agenten teruggevonden in Raamsdonksveer. De politie was gewaarschuwd vanwege een verdachte situatie. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

07:27 Opstootje in Oosterhout Twee mannen zijn vrijdagnacht na een melding van een opstootje met enige dwang weggestuurd uit de Klappeijstraat in Oosterhout. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

07:16 Automobilist racet met snelheden tot 200 kilometer per uur en is auto kwijt Een automobilist is vrijdagnacht aangehouden na een politieachtervolging waarbij snelheden tot 200 kilometer per uur werden gehaald. Lees verder (Archieffoto: Karin Kamp)

06:00 Brand verwoest half voetbalveld aan natuur Aan de Weversweg in het dorp Zeeland woedde vrijdagavond een natuurbrand. Hierbij ging een half voetbalveld aan natuur verloren. Lees verder Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

05:55 Drenkeling komt zelf uit water en wordt na korte achtervolging aangehouden Iemand is vrijdagnacht in het water beland naast de Breukrand in Uden. Dit gebeurde rond drie uur 's nachts. Lees verder Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.