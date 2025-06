Alpe d'HuZes: duizenden beklimmen mythische Alp, volg het in ons liveblog

8.00

Van de voet van de berg naar de top is een afstand van 14,5 kilometer. Een tocht met 21 bochten en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent.

Zo volg je Alpe d'HuZes via Omroep Brabant

Volg Alpe d'HuZes via Omroep Brabant op televisie, via Ziggo-kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en op KPN-kanaal 507. Je volgt ons ook op website en app. Ook kun je ons volgen via de app Brabant+. Vanaf negen uur vanochtend tot vijf uur vanmiddag kun je het evenement live volgen.

Verslaggevers Hannelore Struijs en Raymond Merkx zijn deze dag voor Omroep Brabant aanwezig op de berg in Zuid-Frankrijk. Hannelore gaat op zoek naar Brabanders en hun bijzondere verhalen en Raymond verzorgt de presentatie. En dat is dus allemaal de hele dag te volgen via Omroep Brabant.