112-nieuws: Auto ondersteboven na botsing op A58 • Auto crasht na verkeerd oprijden rotonde

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:35 Auto ondersteboven na botsing op A58 Een auto is vrijdagnacht gecrasht op de A58 bij Rucphen. De auto kwam op zijn dak tot stilstand. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

05:55 Auto crasht na verkeerd oprijden rotonde Een auto crashte zaterdagochtend op de Achterberghstraat in Boxtel. Het ging mis toen de bestuurder een rotonde in tegengestelde richting nam en moest uitwijken. Lees verder Foto: Instagram politie Boxtel-Vught-Gestel.