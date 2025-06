112-nieuws: Uur vertraging op de A58 na ongeluk, auto belandt op zijn kop op de snelweg • Fietser gewond na botsing met auto op kruispunt

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

09:10 Uur vertraging op de A58 na ongeluk, auto belandt op zijn kop op de snelweg Een auto is maandagochtend op zijn kop op het wegdek van de A58 bij Tilburg beland. Het ongeluk gebeurde vanuit de rijrichting Breda en zorgt rond negen uur voor bijna een uur vertraging op de snelweg. Twee rijstroken vanuit Breda richting Tilburg zijn dicht. Lees verder Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X.

07:47 Fietser gewond na botsing met auto op kruispunt Een fietser is maandagochtend rond halfzeven gewond geraakt bij een botsing met een auto in Rijen. Het slachtoffer belandde met een flinke klap op de voorruit van de auto. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

06:00 Auto in vlammen op vlak bij brandweerkazerne Een auto is zondagavond vlak bij de brandweerkazerne aan de Duivenakker in Aarle-Rixtel door brand verwoest. Het ging om een sloopauto die op de parkeerplaats bij de kazerne stond. Lees verder Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

05:52 Twee geparkeerde auto's door brand verwoest Twee geparkeerde auto's zijn zondagnacht door brand verwoest aan de Piet Heinstraat in Helmond. Het vuur werd rond kwart voor twee 's nachts ontdekt. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

05:47 Brand verwoest auto in Halsteren Een auto is zondagnacht door brand verwoest op de parkeerplaats bij sportpark De Beek in Halsteren. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.