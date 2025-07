Hitteblog: code oranje • Rijkswaterstaat werkt met hitteprotocol

Het wordt deze dinsdag tropisch warm in onze provincie. Plaatselijk zou het 38 graden kunnen worden. Vanwege deze extreme weersomstandigheden heeft het KNMI tot acht uur woensdagavond code oranje afgekondigd. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de hitte en alles wat daarbij komt kijken.

Heb jij leuke zomerfoto's? Stuur ze dan naar [email protected]!

Liveblog

09.00 Hou je kinderen in de gaten Kinderen raken met deze temperaturen sneller oververhit. "Laat je kind veel water drinken, ook als het geen dorst heeft", tipt kinderarts Bart Kuipers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Wachten op privacy instellingen...

08.15 Waarom je zo moe wordt van de hitte Hoe komt het dat we zo moe worden van de hitte? En moet je de airco wel of niet op standje vrieskou zetten? Thermofysioloog Koen Levels weet er alles van. Lees hier meer.

08.00 Om tien uur gaat code oranje in Om tien uur dinsdagochtend gaat code oranje in vanwege de verwachte extreme hitte. Het KNMI heeft deze weerswaarschuwing afgegeven tot acht uur woensdagavond. "Doe geen zware lichamelijke activiteiten tussen twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds", benadrukt het weerinstituut. "Er is weinig wind, veel zon en het kan benauwd aanvoelen."

07.15 Zoek je een goede plek om te zwemmen? Het wordt zeer warm dinsdag en woensdag en dan wil je natuurlijk graag een verfrissende duik maken. Op onderstaande kaart kun je zien waar je veilig kunt zwemmen in natuurwater. Plons ze! Lees hier meer.

06.00 Hitteprotocol Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol in werking gesteld. Dit betekent dat gestrande automobilisten bij pech zo snel mogelijk naar een veilige plek gebracht worden. Lees hier meer.

06.30 Te heet om te varen Het pontje tussen Ravenstein en Niftrik, ook wel 'Jeannes Veer' genoemd, blijft dinsdag en woensdag aan de walkant. Vanwege de voorspelde tropische temperaturen vindt beheerder Uiterwaarde het niet verantwoord om de vrijwilligers dan te laten varen. Lees hier meer.