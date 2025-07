Hitteblog: code oranje • temperatuur voorbij de 36 graden

14.00

Cliënten van woon- en zorgcentrum Kroonstede in Hoeven worden verwend met ijsjes, meloenen en sapjes. Niet voor niets, want de negentig bewoners in het verzorgingstehuis zijn een risicogroep tijdens de code oranje die deze dagen in Brabant van kracht is. “Als de mensen te weinig drinken, kunnen ze uitdrogen. Dit hebben ze dan niet eens in de gaten”, legt Henny Frijters uit aan ZuidWest TV.