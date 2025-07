Hitteblog: koude douche voor olifanten • 37 graden gemeten

15.53

In de kraam van Wim den Ouden op de Markt in Eindhoven loopt de temperatuur nog hoger op dan in de rest van de provincie. Voor de ovens die de kippen braden, is het maar liefst 51,8 graden! Samen met Susanne en Erica staat hij in de kleine en hete kraam. "We zijn vanochtend vroeg begonnen om alles in de koelkast in te laden, dan blijft de kip vers", zegt hij.

Door het warme weer houdt hij het een paar uurtjes vroeger dan normaal voor gezien. De klanten weten zijn kraam nog steeds te vinden voor een stukje gebrade kip. "Maar het is rustiger dan normaal. De helft van de marktkooplieden is met dit warme weer thuis gebleven, maar wij blijven gewoon braden", lacht hij.