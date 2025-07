Hitteblog: weerstations verbreken records • 37,5 graden gemeten

17.53

De hoogste tempratuur is vandaag gemeten in Volkel en Gilze-Rijen. Daar tikte de thermometer 37,5 graden aan. Door de luchtvochtigheid voelt het zelfs aan al 39 graden. "Nog nooit was het zo warm in Brabant", vertelt Floris Lafeber van Weerplaza.

Ook de komende uren kunnen we nog hoge tempraturen verwachten. "Het zal echt pas laat in de nacht gaan afkoelen. Rond middennacht verwachten we dat de tempratuur nog 28 graden zal zijn. Het is eigenlijk ongelofelijk. Maar vergis je niet. Deze temperaturen zijn waarschijnlijk gemeten in open gebieden. In de steden, waar veel gebouwen staan die hitte vasthouden, kan het nog veel warmer zijn."