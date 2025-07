112-nieuws: Relatie valt in het water: vrouw springt overboord na onenigheid • Vrouw rijdt veel te hard en is onder invloed: rijbewijs kwijt

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:53 Relatie valt in het water: vrouw springt overboord na onenigheid Een boottocht bij Willemstad is voor een stel anders geëindigd dan ze in gedachten moeten hebben gehad. Ze waren aan het zeilen toen er volgens de politie een meningsverschil ontstond. Dit liep zo hoog op dat de vrouw zich bedreigd voelde en overboord sprong. Lees verder De politie maakte na haar inzet bij Willemstad deze foto.

09:29 Vrouw rijdt veel te hard en is onder invloed: rijbewijs kwijt Een automobilist is op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg haar rijbewijs kwijtgeraakt. De politie zag haar op de vroege zondagmorgen veel te hard rijden. Nadat de bestuurder aan de kant was gezet, bleek ze ook te veel gedronken te hebben. Lees verder De vrouw reed 142 waar maar 80 is toegestaan (foto: Instagram Verkeerspolitie_zwb)

07:29 Vier agenten en traumaheli nodig om agressieve man tot bedaren te brengen Een agressieve man die vermoedelijk flink onder invloed van drugs was, heeft in Drunen de hulpdiensten lang beziggehouden zondagnacht. Hij schreeuwde luid en hield de buurt wakker. De man verzette zich zo hevig dat een traumahelikopter opgeroepen moest worden om hem te kalmeren. Lees verder Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

06:43 Voor tonnen aan gestolen landbouwmachines gevonden, eigenaar onbekend De politie heeft zaterdagnacht in Eindhoven een trailer vol met gestolen landbouwmachines teruggevonden. Het gaat om zogeheten maisbekken, dat zijn opzetstukken voor een hakselaar. De vier maisvoorzetstukken hebben een waarde van van enkele honderdduizenden euro's. Lees verder De vier maisbekken op de Belgische oplegger (foto: Instagram politie Eindhoven).