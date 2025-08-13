112-nieuws: Meer dan vierhonderd lachgasflessen gevonden in bus • Houtstapel vliegt in brand bij huis, brandweer schaalt op

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:03 Meer dan vierhonderd lachgasflessen gevonden in bus In een bus in Eindhoven zijn dinsdagavond 405 lachgasflessen gevonden door de politie. De bus was volgens de politie volledig ingericht voor het vervoeren van grote hoeveelheden: de achterbanken waren uit de auto gehaald en er waren betonnen platen in gemaakt. De 20-jarige bestuurder is aangehouden. Lees verder Foto: Politie Eindhoven