112-nieuws: Grote controle van politie: tientallen bekeuringen uitgedeeld • Bestuurder van auto overleden na frontale botsing met vrachtwagen

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

09:43 Grote controle van politie: tientallen bekeuringen uitgedeeld Bij een grote politiecontrole in Dinteloord en Steenbergen zijn vrijdag 36 bekeuringen uitgeschreven. De bestuurders werden onder meer beboet omdat ze geen gordel droegen of defecte dimlichten hadden. Drie bestuurders reden 'vermoedelijk' onder invloed van drugs. Lees verder Bekeuring (archieffoto).