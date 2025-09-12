Navigatie overslaan
112-nieuws: Grote controle van politie: tientallen bekeuringen uitgedeeld • Bestuurder van auto overleden na frontale botsing met vrachtwagen

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:43
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
09:43

Grote controle van politie: tientallen bekeuringen uitgedeeld

Bij een grote politiecontrole in Dinteloord en Steenbergen zijn vrijdag 36 bekeuringen uitgeschreven. De bestuurders werden onder meer beboet omdat ze geen gordel droegen of defecte dimlichten hadden. Drie bestuurders reden 'vermoedelijk' onder invloed van drugs.

Bekeuring (archieffoto).
07:26

Bestuurder van auto overleden na frontale botsing met vrachtwagen

Een auto en een vrachtwagen zijn zaterdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Bredaseweg in Rijsbergen. De bestuurder van de auto werd gereanimeerd, maar is later overleden.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

