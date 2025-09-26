112-nieuws: Auto zwaar beschadigd bij botsing op A58 • Traumaheli landt op middenstip stadion Helmond Sport

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:44 Auto zwaar beschadigd bij botsing op A58 Een auto raakten zaterdagochtend zwaar beschadigd toen deze in botsing kwam met een andere auto op de A58 bij Gilze. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

06:24 Traumaheli landt op middenstip stadion Helmond Sport Een traumaheli landde vrijdagavond laat, na de voetbalwedstrijd van Helmond Sport tegen FC Eindhoven, op de middenstip van het stadion in Helmond. Daar zou iemand van de tribune zijn gevallen. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

06:08 Dode bij crash, auto slipte en belandde tegen boom Bij een ongeluk op de N284 bij Bladel is vrijdagnacht iemand om het leven gekomen. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Lees verder Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

05:56 Auto's verwoest door brand, politie onderzoekt brandstichting Drie auto's zijn vrijdagavond door brand verwoest aan de straat Kievit in Sprang-Capelle. Het vuur werd rond kwart over tien ontdekt. Lees verder Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.