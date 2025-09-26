Advertentie
112-nieuws: Auto zwaar beschadigd bij botsing op A58 • Traumaheli landt op middenstip stadion Helmond Sport
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:44
nl
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:44
Auto zwaar beschadigd bij botsing op A58
Een auto raakten zaterdagochtend zwaar beschadigd toen deze in botsing kwam met een andere auto op de A58 bij Gilze.
06:24
Traumaheli landt op middenstip stadion Helmond Sport
Een traumaheli landde vrijdagavond laat, na de voetbalwedstrijd van Helmond Sport tegen FC Eindhoven, op de middenstip van het stadion in Helmond. Daar zou iemand van de tribune zijn gevallen.
06:08
Dode bij crash, auto slipte en belandde tegen boom
Bij een ongeluk op de N284 bij Bladel is vrijdagnacht iemand om het leven gekomen. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.
05:56
Auto's verwoest door brand, politie onderzoekt brandstichting
Drie auto's zijn vrijdagavond door brand verwoest aan de straat Kievit in Sprang-Capelle. Het vuur werd rond kwart over tien ontdekt.
05:48
Auto slaat over de kop op afrit A50, bestuurder gewond
Een auto sloeg vrijdagavond over de kop op de afrit van de A50 bij Sint-Oedenrode. De bestuurder raakte hierbij gewond.
