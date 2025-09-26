Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto zwaar beschadigd bij botsing op A58 • Traumaheli landt op middenstip stadion Helmond Sport

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:44
nl
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

07:44

Auto zwaar beschadigd bij botsing op A58

Een auto raakten zaterdagochtend zwaar beschadigd toen deze in botsing kwam met een andere auto op de A58 bij Gilze.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
06:24

Traumaheli landt op middenstip stadion Helmond Sport

Een traumaheli landde vrijdagavond laat, na de voetbalwedstrijd van Helmond Sport tegen FC Eindhoven, op de middenstip van het stadion in Helmond. Daar zou iemand van de tribune zijn gevallen.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
06:08

Dode bij crash, auto slipte en belandde tegen boom

Bij een ongeluk op de N284 bij Bladel is vrijdagnacht iemand om het leven gekomen. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
05:56

Auto's verwoest door brand, politie onderzoekt brandstichting

Drie auto's zijn vrijdagavond door brand verwoest aan de straat Kievit in Sprang-Capelle. Het vuur werd rond kwart over tien ontdekt.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
05:48

Auto slaat over de kop op afrit A50, bestuurder gewond

Een auto sloeg vrijdagavond over de kop op de afrit van de A50 bij Sint-Oedenrode. De bestuurder raakte hierbij gewond.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
