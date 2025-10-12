112-nieuws: Duo (16 en 21) probeert fatbike te stelen en wordt gepakt

00:02

Een 16-jarige jongen en een 21-jarige man uit Bergen op Zoom zijn zaterdagavond aangehouden omdat ze verdacht worden van diefstal. Dat meldt de politie zondag. Het tweetal probeerde een fatbike uit een fietsenstalling te stelen aan de Parallelweg in Bergen op Zoom. Ze namen uiteindelijk de accu mee. Een getuige zag het gebeuren en seinde de politie in.

Lees verder