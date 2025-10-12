Advertentie
112-nieuws: Duo (16 en 21) probeert fatbike te stelen en wordt gepakt
Vandaag om 00:04
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
00:02
Duo (16 en 21) probeert fatbike te stelen en wordt gepakt
Een 16-jarige jongen en een 21-jarige man uit Bergen op Zoom zijn zaterdagavond aangehouden omdat ze verdacht worden van diefstal. Dat meldt de politie zondag. Het tweetal probeerde een fatbike uit een fietsenstalling te stelen aan de Parallelweg in Bergen op Zoom. Ze namen uiteindelijk de accu mee. Een getuige zag het gebeuren en seinde de politie in.
Advertentie
Advertentie