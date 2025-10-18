Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: A67 dicht na botsing drie auto's, een gewonde naar ziekenhuis • Vrouw gewond bij brand in huis, nieuwsgierige mensen op afstand gehouden

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:34
nl
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:34

A67 dicht na botsing drie auto's, een gewonde naar ziekenhuis

Bij een kop-staartaanrijding op de A67 van Venlo richting Eindhoven, bij Helenaveen, is zaterdagnacht iemand gewond geraakt. Bij de botsing zouden drie auto's betrokken zijn. De A67 is dicht tussen de afrit Panningen en de afrit Liessel.

Lees verder

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
05:45

Vrouw gewond bij brand in huis, nieuwsgierige mensen op afstand gehouden

In een huis aan de Hameldonk in Raamsdonksveer brak rond halfelf zaterdagavond brand uit. Op dat moment was er een vrouw in huis. Zij kreeg het benauwd vanwege de rook en is door ambulancepersoneel behandeld.

Lees verder

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!