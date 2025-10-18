Advertentie
112-nieuws: A67 dicht na botsing drie auto's, een gewonde naar ziekenhuis • Vrouw gewond bij brand in huis, nieuwsgierige mensen op afstand gehouden
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:34
nl
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:34
A67 dicht na botsing drie auto's, een gewonde naar ziekenhuis
Bij een kop-staartaanrijding op de A67 van Venlo richting Eindhoven, bij Helenaveen, is zaterdagnacht iemand gewond geraakt. Bij de botsing zouden drie auto's betrokken zijn. De A67 is dicht tussen de afrit Panningen en de afrit Liessel.
05:45
Vrouw gewond bij brand in huis, nieuwsgierige mensen op afstand gehouden
In een huis aan de Hameldonk in Raamsdonksveer brak rond halfelf zaterdagavond brand uit. Op dat moment was er een vrouw in huis. Zij kreeg het benauwd vanwege de rook en is door ambulancepersoneel behandeld.
Advertentie
Advertentie