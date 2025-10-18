112-nieuws: A67 dicht na botsing drie auto's, een gewonde naar ziekenhuis • Vrouw gewond bij brand in huis, nieuwsgierige mensen op afstand gehouden

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:34 A67 dicht na botsing drie auto's, een gewonde naar ziekenhuis Bij een kop-staartaanrijding op de A67 van Venlo richting Eindhoven, bij Helenaveen, is zaterdagnacht iemand gewond geraakt. Bij de botsing zouden drie auto's betrokken zijn. De A67 is dicht tussen de afrit Panningen en de afrit Liessel. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.