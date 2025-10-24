112-nieuws: Politie haalt automobilist onder invloed van de A2 • Autobrand bij supermarkt waar woensdag explosief werd gevonden

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:18 Politie haalt automobilist onder invloed van de A2 Een automobilist is vrijdagmiddag door de politie gestopt op de A2 bij Best-West. Agenten zagen de man opvallend lang op de middelste rijstrook rijden. Toen ze de auto passeerden, zagen ze dat de bestuurder een tripel bier dronk achter het stuur. Lees verder Foto: Instagram politie Den Bosch.