LIVEBLOG

112-nieuws: Politie haalt automobilist onder invloed van de A2 • Autobrand bij supermarkt waar woensdag explosief werd gevonden

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:18
nl
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

Liveblog

06:18

Politie haalt automobilist onder invloed van de A2

Een automobilist is vrijdagmiddag door de politie gestopt op de A2 bij Best-West. Agenten zagen de man opvallend lang op de middelste rijstrook rijden. Toen ze de auto passeerden, zagen ze dat de bestuurder een tripel bier dronk achter het stuur.

Foto: Instagram politie Den Bosch.
05:45

Autobrand bij supermarkt waar woensdag explosief werd gevonden

Aan de Churchilllaan in Den Bosch is vrijdagavond rond kwart over elf een auto in vlammen opgegaan. De Range Rover was geparkeerd langs supermarkt Dunya.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
