Dit was het Debat van het Zuiden

"Ik ben geboren en getogen in Venlo, ik heb het zuiden in mijn hart", zegt Wilders. "Maar ik zou nu de mensen in het zuiden willen vragen om mij te steunen. We moeten de instroom van asielzoekers stoppen."

Timmermans doet een beroep op de 'sociale meerderheid'. "Als zuiderling zeg ik ‘wij zijn de sociale meerderheid’". Timmermans heeft het over het verenigingsleven, dat volgens hem sterk is in het zuiden. “We kunnen samen vooruit."