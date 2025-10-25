Kijk hier live naar het Debat van het Zuiden

20.21

De lijsttrekkers, hebben het nu over de mijnschade in Limburg en gaan zo debatteren over wonen. Dat is een van de belangrijkste thema’s van deze verkiezingen. De stikstofcrisis vertraagt het verlenen van bouwvergunningen, terwijl ook het overbelaste stroomnet voor problemen zorgt als het gaat om nieuwbouw. Ondertussen stijgen de huizenprijzen en worden de wachtlijsten voor een sociale huurwoning langer en langer. In dit artikel zetten we de problemen op de Brabantse woningmarkt op een rijtje.

20.19 – Timmermans over mijnen

Timmermans zegt dat zijn familie vroeger in de mijnen in Limburg heeft gewerkt en dat er nog steeds te weinig compensatie voor de mijnschade is. “Ik vind dat ook de huurders daar gecompenseerd moeten worden. Het gaat misschien om tientallen miljoenen of tot 150 miljoen, maar het zijn geen miljarden.” Volgens Timmermans moet de overheid hier verantwoordelijkheid nemen.

20.17 – zwevende kiezers

Verslaggever Jan Waalen staat bij de zwevende kiezers. “Het publiek is wat naar links opgeschoven”, valt Waalen op. Een zwevende kiezer zegt: “We vinden dat er meer aandacht voor water moet komen”. De kiezer ziet dat meer bij Rob Jetten. Een andere kiezer kon zich goed vinden in wat Henri Bontenbal zei.