LIVEBLOG

112-nieuws: Actievoerders Extinction Rebellion blokkeren kippenvoerfabriek • Flat ontruimd nadat verwarde vrouw de gaskraan opendraait

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:38
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

07:38

Actievoerders Extinction Rebellion blokkeren kippenvoerfabriek

Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren deze vrijdagochtend de toegangsweg naar kippenvoerfabriek De Heus in Ravenstein. Het is al de vierde keer dat ze dit doen.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
06:40

Flat ontruimd nadat verwarde vrouw de gaskraan opendraait

Een flat aan de Meresberg in Veldhoven werd rond vier uur donderdagnacht ontruimd nadat een verwarde vrouw de gaskraan had opengedraaid en haar appartement vol gas had laten lopen.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
06:16

Buurtbewoners betrappen vandaal

Een vandaal is donderdagnacht door de politie aangehouden in Tilburg. Buurtbewoners hadden gezien hoe deze rond drie uur 's nachts auto's vernielde in de W-buurt in de wijk Reeshof.

Foto: Instagram wijkagenten Reeshof.
05:54

Nepagent (17) op heterdaad aangehouden, slachtoffer vertrouwde het niet

De politie heeft donderdagavond een 17-jarige nepagent aangehouden in Vught. Die was een huis binnengegaan om zogenaamd geld en sieraden veilig te stellen.

Foto: Instagram politie digitaal Meierij.
05:42

Agenten voorkomen uitbranden auto

De politie heeft kunnen voorkomen dat donderdagnacht een auto aan de Van Speykstraat in Oss uitbrandde. Agenten zagen het vuur bij het rechter voorwiel van de auto en grepen meteen in. Daardoor bleef de schade beperkt.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
05:32

Brand onder overkapping huis, bewoners uit huis gehaald vanwege rook

Bij een huis aan de Ter Vorseldreef in Helmond woedde donderdagnacht brand in een overkapping. De brandweer schaalde flink op.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
