Regio Songfestival: bellen met ons pap en mam • topsfeertje in de bus
Liveblog
Zenuwen beginnen te komen
Rosa heeft er zin in, maar de zenuwen beginnen ook langzaam te komen. Voordat ze zich gaat omkleden belt ze, daarom nog even snel met de bus die onderweg is naar Arnhem. "Het begint ergens wel een beetje te kriebelen, maar ik heb er veel zin in en het gaat harstikke goed. Ik heb het naar mij zin hier", vertelt Rosa.
Topsfeertje in de bus
In de supportersbus zit de sfeer er goed in. Rosa haar ouders hebben er zin in. Ook haar broers kijken er naar uit hun zus(je) vanavond te zien en horen.
De rood-wit geblokte vlaggetjes gaan al op en neer, ook zijn de buikjes goed gevuld met worstenbroodjes. Nu moet er alleen nog worden geschminkt.
Als je haar maar goed zit
Rosa is zich aan het voorbereiden. De eerste stop: de visagist, en daarna wordt haar haar gedaan.
Aftellen naar het Regio Songfestival
Over een twee uur begint in het Musis& Stadstheater in Arnhem de derde editie van het Regio Songfestival. Dertien artiesten uit heel Nederland strijden om de winst. Er wordt in het Nederlands of eigen dialect gezongen. Elke regionale omroep heeft zijn beste stemtalent afgevaardigd.
Vijf redenen om vanavond te kijken
Twijfel je nog of je vanavond naar het Regio Songfestival gaat kijken? Wij helpen je graag en hebben vijf redenen voor je op een rij gezet.
Bus vol Brabantse support
Onze inzending Rosa Spruit staat er vanavond niet alleen voor. Naast een groot team van Omroep Brabant dat haar steunt tijdens de finale, is er ook een touringcar vol Brabantse fans naar Arnhem afgereisd. Zij vertrokken aan het begin van de avond richting het Musis& Stadstheater.
'Geen Woorden Op Papier'
Het nummer ‘Geen Woorden Op Papier’ schreef Rosa tijdens een moeilijke periode in haar relatie. “Ik schreef het uit angst om iemand die ik liefheb te verliezen, maar het gaat eigenlijk over verlies in de breedste zin van het woord”, legt ze uit. “Het kan gaan over een relatie die uit is gegaan, maar ook over een dierbare die is komen te overlijden. Daarnaast kun je ook iemand missen, terwijl diegene er nog wel is.”
Dit is Rosa
Brabant wordt tijdens het Regio Songfestival vertegenwoordigd door de 25-jarige Rosa Spruit. De zangeres groeide op in een muzikaal gezin in Bergeijk waar iedereen een instrument kan bespelen. Als kind kreeg ze van haar vader een knalroze glittergitaar. Daar begon haar liefde voor muziek. In het begin zong ze alleen covers van anderen artiesten. Toen vrienden en familie aan haar vroegen of ze niet zelf nummers wilde gaan schrijven, sprong ze in het diepe.
De singer-songwriter is voor muziekliefhebbers geen onbekende. Ze staat al jaren in de Brabantse Top 100 met haar nummer 'Tussen stad en platteland', welke gaat over de verhuizing op jonge leeftijd van Utrecht naar Bergeijk. Nu doet ze voor Brabant mee aan het Regio Songfestival met een kwetsbaar nummer.