Regio Songfestival: Noord wint • Rosa wordt tweede
23.00 - Dit liveblog is gesloten
22.55 - De volledige uitslag
- RTV Noord -
- Omroep Brabant - Rosa Spruit - Geen Woorden Op Papier - 162 punten
- RTV Oost - Poelepetaten - Zo Gezegd - 158 punten
- RTV Utrecht - Dyde - Laat maar - 144 punten
- NH - Kelsey Verbrugge - Bij jou ben ik thuis - 140 punten
- L1 - Fourtune - Geluksdag - 139 punten
- RTV Drenthe - broers Roo - Olde Jetta - 135 punten
- Omroep Gelderland -
- Omroep West - Driewieler - Gelukt? - 103 punten
- Omrop Fryslân - Anke Stilma -
- Omroep Flevoland - Lucca Ferron - Morgen heb ik spijt - 81 punten
- Omroep Zeeland -
- Rijnmond - FLORA - In het rood - 60 punten
Liveblog
Brabant eindigt als tweede
We hebben weer het podium gehaald met onze inzending. Vorig jaar waren we derde en Rosa weet de tweede plek binnen te slepen met 162 punten. We zijn hartstikke trots op Rosa. Wat heeft ze het goed gedaan.
Groningen wint!
Ze waren al favoriet bij de vakjury's, maar Jeroen Russchen en Iwan Esajas maken het ook bij de televoting waar. RTV Noord wint het Regio Songfestival van 2025 met hun nummer 'Alles Goud'. Volgend jaar gaan we naar Groningen toe.
Helaas!
Tijd voor stemmen van de kijkers
In een envelop zitten de stemmen van de kijkers. Dit kan alles op zijn kop zetten
Robin is fan van Rosa
AI-jurylid Robin is fan van onze Rosa. We krijgen tien punten. Dat wordt samen feesten.
We kruipen omhoog
Negen punten vanuit Zeeland. Daar zijn we blij mee.
Gelderland dat is zuinig
NH gaat aan kop
We staan vijfde
West is zuinig
Vanuit Fryslân krijgen we ook weer vier puntjes.Zeven punten voor Rosa van Omroep West.
Dankjewel Groningen
De eerste punten zijn binnen. We krijgen elf punten van Groningen.
De lijnen zijn gesloten
Streektaal mag meer gepromoot worden
Sieneke zingt haar hit
Dat is nog eens een verrassing. Niemand minder dan Sieneke treedt op met haar nummer 'Ik ben verliefd'. Wij zingen mee met sha-la-liee, sha-la-lee.
Er wordt volop gestemd
Fans zijn aan het stemmen in de greenroom. Dat kan nog een paar minuten.
Stem nu op onze Rosa
Als je online wil stemmen kan dat via stemmen.regiosongfestival.nl of via de QR-code die in de uitzending getoond wordt. Inwoners van Brabant mogen trouwens gewoon op hun eigen Rosa Spruit met 'Geen Woorden Op Papier' stemmen.
Strandervaring in november
Het nummer van onze Zeeuwse buren gaat over, je raadt het al, buitenbeetjes. Die titel past goed bij wat er op het podium gebeurt. Dit is een genre apart. Volgens mij was het de bedoeling dat dit een ultieme strandervaring zou zijn. Wij zagen alleen iets heel anders voor ons.
Klinkt helemaal als Normaal
Misschien is het ’t dialect, of gewoon de oer in hun bloed. De inzending van de gastomroep is een echte Achterhoekse dialectrockband, maar van écht rocken is het nog niet helemaal gekomen. Het nummer is vermakelijk, de performance strak, maar het blijft allemaal wat braafjes. We genieten hoor - alleen zetten we ons geld er voorlopig nog niet op in.
Flevoland krijgt geen spijt
Is dat nou Mart Hoogkamer op het podium? Zo klinkt de inzending van Flevoland in elk geval wel. We hoeven alleen nog maar een paar flessen Bacardi Lemon op tafel te zetten en het feestje is compleet. Luca zet de zaal op stelten en het publiek smult ervan. Dit is zo’n nummer dat je na één refrein al meezingt. En eerlijk is eerlijk wij doen gewoon gezellig mee.
Wordt het een geluksdag?
Onze zuiderburen moeten nog even afwachten of het écht hun geluksdag wordt, maar voor Fourtune kan de dag nu al niet meer stuk. Het heeft iets schattigs hoe de vrienden op het podium staan. Wel jammer dat ze het dialect achterwege hebben gelaten. Daar hadden wij wel naar uitgekeken.
Amsterdams hitje
Dit is echt zo’n Amsterdams hitje, als je het ons vraagt. Geen slap gelul, gewoon lekker recht voor z’n raap. De zingende stukadoor zit er meteen goed in en dat ritme tikt lekker door hoor! We krijgen spontaan zin om een biertje te bestellen. Deze volkszanger mag van ons nog wel een keertje op komen treden. Gaat de winst vanavond naar NH toe?
Zo gezegd, zo gedaan
Bij het nummer van Overijssel ontbreekt het niet aan gezelligheid. Het voelt alsof er ergens op de achtergrond een bandje in de kroeg staat te spelen. Gezellig, maar ook een tikje braaf. De mannen zingen in het dialect, dat past helemaal, maar de vonk slaat niet echt over. We missen wat pit: laat iemand die drummer even wakker schudden.
Dure boodschappen
De nieuwe Davina Michelle met een vleugje Martin Garrix daar doet de inzending van Rijnmond ons aan denken. Het oogt op het podium wat chaotisch met al die lichten, maar dat past wel bij FLORA haar muziek. Ze zingt over rood staan en boodschappen die steeds duurder zijn geworden.
Een stukje Utrechtse jaloezie
Dat noemen ze nog eens een switch: Dyde gaat er meteen voor. Geen aarzeling of onzekerheid, deze vrouw weet wat ze doet. De singer-songwriter heeft dan misschien wel geen zin meer om in haar jaloerse relatie te blijven, in Arnhem willen ze haar nog wel even houden. Het publiek is enthousiast: Dyde maakt echt kans.
Niet helemaal zuiver
Er zijn vanavond verschillende dialecten te horen. Het Fries is er daar geen van, want dat is een officiële taal. Er iets van verstaan doen we in Brabant alleen niet. Toch lukt het Anke om haar boodschap over te brengen. Al zingt ze niet helemaal zuiver.
Een ode aan Volkswagen Jetta
Of toch een ode aan Terschelling? Aan vakantiegevoel bij de Broers Roo is geen gebrek. We moeten bij de inzending van Drenthe wel een beetje denken aan de Common Linnets. De twee mannen staan met hun gitaren recht tegen over elkaar. Hebben ze stiekem afgekeken bij Ilse en Waylon? Het nummer is relaxed, inderdaad goed voor in de auto, maar dan wel liever naar Brabant toe.
Daar denken wij anders over
Songfestivalfan Josha Suijs deelt bij onze Gelderse buren zaterdagavond zijn mening over de inzendingen. Wij zijn het alleen niet helemaal eens met zijn oordeel over Rosa. "Rosa uit Eindhoven heeft een prachtige stem waar ze een gevoelig liedje mee zingt. De emotie spat van het scherm, het liedje is mooi, maar niet super bijzonder. Dit gaat eindigen in de middenmoot."
Is het West gelukt?
Daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens. Rosa gaat vanavond punten scoren. Niemand was nog zo kwetsbaar en zong zo zuiver.
‘Misschien te hoog gegrepen’, met die zin opent Diewieler, de inzending van Omroep West, hun nummer. Het oogt schattig dat het trio aan zichzelf vraagt of het is gelukt in de liefde. Zelf liggen ze alle drie aan de ketting, maar voor de zekerheid hebben ze een vraagteken achter de titel gezet. De vrienden doen met hun zolderkamerpop een gooi naar de winst, maar echt om ver geblazen worden we niet.
Daar is onze Rosa
Loepzuiver, kwetsbaar en met kracht. Rosa zet Brabant op de kaart zonder woorden op papier te zetten. De boodschap is herkenbaar. Iedereen mist wel eens iemand of is bang om een dierbare te verliezen. Als dat geen stemmen vanuit heel Nederland oplevert, weten wij het ook niet meer.
Rosa staat klaar
Rosa staat klaar met haar gitaar. Toi, toi, toi!
Noord bijt het spits af
Jeroen Russchen en Iwan Esajas mogen het Regio Songfestival openen. De inzending van RTV Noord gaat way back: jaren geleden vormden de mannen een muzikaal duo. Nu zijn ze zelfs familie van elkaar. Podiumvrees hebben ze niet en dat is terug te zien. Met hun nummer ‘Alles goud’, wat in het Gronings staat voor ‘Alles goed’, weten ze het publiek aan het swingen te krijgen. De toon is gezet.
Winnaar vorig jaar opent de finale
De Gelderse Emma Luca won vorig jaar met haar nummer 'Illusie' en zingt haar hit nog een keer om de avond te open.
We zijn begonnen
De derde editie van het Regio Songfestival is begonnen, live vanuit het Musis& Stadstheater in Arnhem. Brabant is als tweede aan de beurt.
20.26 In deze outfit gaat Rosa optreden
De Brabantse inzending is omgekleed en is helemaal klaar voor de show in Arnhem. Samen met haar fans maakt ze nog even snel een foto. Rosa is al als tweede aan de beurt, dus ze gaat snel naar haar plaats toe.
Stukje Brabant in Arnhem
De artiesten en hun teams verzamelen zich in de Greenroom voor hun optreden. Aan een thuis gevoel geen gebrek. De tafel is versierd met rood geblokt en de flessen Schrobbelèr staan al klaar. Ook aan de worstenbroodjes is dit jaar gedacht.
Valse noten liggen op de loer
Er zijn volgens Koen best wat risico's vanavond. "Veel van de nummers klinken op de opgenomen versie heel goed, maar live een stuk minder. Daar zit een gevaar", zegt radiopresentator Koen Wijn in de voorbeschouwing bij Omroep Brabant.
Dominique vindt dat het ook wel de verantwoordelijkheid is van de deelnemers zelf. "Je wilt dat een nummer helemaal bij je past, zodat je je goed voelt op het podium."
We maken wel kans
Dominique, de inzending van 2024, denkt dat we zeker wel kans maken om eerste te worden. Radiopresentator Koen Wijn denkt dat wel in de top 3 zullen eindigen. Er zijn ook anderen deelnemers die een goed nummer hebben.
AI-jurylid
Een primeur tijdens de derde editie van het muziekevenement. De organisatie was dit jaar op zoek naar iets vernieuwends. Zo werd Robin, het non-binaire jurylid, geboren. Het nieuwste jurylid deelt geen punten uit voor de performance, maar beoordeeld voornamelijk op tekst.
Wie geeft namens Brabant de punten?
Niemand minder dan Dominique de Bont, onze inzending van vorig jaar, geeft namens Brabant vanavond de douze points. Maar eerst moeten alle optredens door de vakjury worden beoordeeld. Zij bepalen aan wie Omroep Brabant vanavond 12 punten geeft.
De kijkers mogen ook stemmen via de telefoon en per sms. Als je online wil stemmen kan dat via stemmen.regiosongfestival.nl of via de QR-code die in de uitzending getoond wordt. De lijn gaan pas open nadat alle inzendingen hebben opgetreden, daarvoor kan er niet worden gestemd. Inwoners van Brabant mogen trouwens gewoon op hun eigen Rosa Spruit met ‘Geen Woorden Op Papier’ stemmen.
Het is bijna zover
Over iets minder dan een uur gaat het los in Arnhem, dan begint het Regio Songfestival. De Brabantse Rosa Spruit is als tweede van de dertien acts aan de beurt. Haar gitaar staat al klaar aan de zijkant van het podium.
De supportersbus is aangekomen
Aan de Brabantse fans zal het vanavond niet liggen. De fans zien er op en top uit.
Dit zijn de concurrenten van Rosa
Onze Rosa neemt het vanavond op tegen twaalf andere inzendingen. De deelnemers zijn voor elkaar allang geen onbekende meer. Vorige maand werden ze aan elkaar voorgesteld in een villa in Hilversum. De hele dag gaven ze interviews en deelden ze hun ervaringen met elkaar.
Voor wie de concurrenten nog niet kent: we stellen ze graag aan je voor.
Zenuwen beginnen te komen
Rosa heeft er zin in, maar de zenuwen beginnen ook langzaam te komen. Voordat ze zich gaat omkleden belt ze daarom nog even snel met de bus die onderweg is naar Arnhem. "Het begint ergens wel een beetje te kriebelen, maar ik heb er veel zin in en het gaat harstikke goed. Ik heb het naar mijn zin hier", vertelt Rosa.
Topsfeertje in de bus
In de supportersbus zit de sfeer er goed in. Rosa haar ouders hebben er zin in. Ook haar broers kijken er naar uit hun zus(je) vanavond te zien en horen.
De rood-wit geblokte vlaggetjes gaan al op en neer, ook zijn de buikjes goed gevuld met worstenbroodjes. Nu moet er alleen nog worden geschminkt.
Als je haar maar goed zit
Rosa is zich aan het voorbereiden. De eerste stop: de visagist, en daarna wordt haar haar gedaan.
Aftellen naar het Regio Songfestival
Over twee uur begint in het Musis& Stadstheater in Arnhem de derde editie van het Regio Songfestival. Dertien artiesten uit heel Nederland strijden om de winst. Er wordt in het Nederlands of eigen dialect gezongen. Elke regionale omroep heeft zijn beste stemtalent afgevaardigd.
Vijf redenen om vanavond te kijken
Twijfel je nog of je vanavond naar het Regio Songfestival gaat kijken? Wij helpen je graag en hebben vijf redenen voor je op een rij gezet.
Bus vol Brabantse support
Onze inzending Rosa Spruit staat er vanavond niet alleen voor. Naast een groot team van Omroep Brabant dat haar steunt tijdens de finale, is er een touringcar vol Brabantse fans naar Arnhem afgereisd. Zij vertrokken aan het begin van de avond richting het Musis& Stadstheater.
'Geen Woorden Op Papier'
Het nummer ‘Geen Woorden Op Papier’ schreef Rosa tijdens een moeilijke periode in haar relatie. “Ik schreef het uit angst om iemand die ik liefheb te verliezen, maar het gaat eigenlijk over verlies in de breedste zin van het woord”, legt ze uit. “Het kan gaan over een relatie die uit is gegaan, maar ook over een dierbare die is komen te overlijden. Daarnaast kun je ook iemand missen, terwijl diegene er nog wel is.”
Dit is Rosa
Brabant wordt tijdens het Regio Songfestival vertegenwoordigd door de 25-jarige Rosa Spruit. De zangeres groeide op in een muzikaal gezin in Bergeijk waar iedereen een instrument kan bespelen. Als kind kreeg ze van haar vader een knalroze glittergitaar. Daar begon haar liefde voor muziek. In het begin zong ze alleen covers van anderen artiesten. Toen vrienden en familie aan haar vroegen of ze niet zelf nummers wilde gaan schrijven, sprong ze in het diepe.
De singer-songwriter is voor muziekliefhebbers geen onbekende. Ze staat al jaren in de Brabantse Top 100 met haar nummer 'Tussen stad en platteland', dat gaat over de verhuizing op jonge leeftijd van Utrecht naar Bergeijk. Nu doet ze voor Brabant mee aan het Regio Songfestival met een kwetsbaar nummer.