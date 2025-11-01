Regio Songfestival: Noord wint • Rosa wordt tweede

20.15

Er zijn volgens Koen best wat risico's vanavond. "Veel van de nummers klinken op de opgenomen versie heel goed, maar live een stuk minder. Daar zit een gevaar", zegt radiopresentator Koen Wijn in de voorbeschouwing bij Omroep Brabant.

Dominique vindt dat het ook wel de verantwoordelijkheid is van de deelnemers zelf. "Je wilt dat een nummer helemaal bij je past, zodat je je goed voelt op het podium."