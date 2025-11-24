Dit zijn de genomineerden voor de Brabander van het Jaar: stem nu

De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaarstaat. Iemand die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt wanneer iemand in nood is. Wij vroegen wie dat volgens jou is en we kregen heel veel reacties. Uiteindelijk zijn vijf mensen genomineerd. Maar wie gaat er met de titel vandoor? Dat bepaal jij, want de stembus is geopend!

Maak een keuze uit de genomineerden en ga naar onze speciale stempagina om op jouw favoriet te stemmen. De stembus is geopend tot en met vrijdag 5 december. Dit zijn de genomineerden: Joseph Pennings uit Helvoirt en Angel de Nijs uit Kaatsheuvel

Genomineerden Angel en Joseph met de leden van drumband Maurits (foto: Imke van de Laar).

Joseph Pennings uit Helvoirt en Angel de Nijs uit Kaatsheuvel begeleiden samen al meer dan dertig jaar een drumband voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Joseph als dirigent en Angel is de voorzitter van de club. Iedere zondag repeteren ze met de leden van drumband Maurits en ook treden ze regelmatig op.

Jan de Groot uit Steenbergen

Jan zamelde geld in voor Mex en Elin (foto: Imke van de Laar).

Jan de Groot uit Steenbergen strijdt tegen kinderkanker. Daarom organiseert hij onder de naam 'Vuist tegen kinderkanker' al twaalf jaar muziekavonden, waarvan de opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. En als kinderen met een andere ziekte uit de omgeving van Jan hulp nodig hebben, staat hij ook altijd voor ze klaar. Heidi van Pinxteren-van Lokven uit Nistelrode

Heidi deelt voedselpakketten uit aan tientallen gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen.

Niemand zou honger moeten hebben, zo vindt Heidi van Pinxteren-van Lokven uit Nistelrode. Daarom deelt zij met haar initiatief 'Eten over?' twee keer per week voedselpakketten uit aan gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Ze begon met vijf gezinnen die ze steunde, maar inmiddels kloppen al zeventig gezinnen bij Heidi aan voor hulp. Sjaak van Dorst uit Oss

Straatdokter Sjaak houdt iedere week spreekuur (foto: Imke van de Laar).

Huisarts Sjaak van Dorst uit Oss vond na zijn pensioen een nieuwe roeping: hij werd straatdokter. Iedere week houdt hij een

gratis spreekuur voor dak- en thuislozen. Want Sjaak vindt dat iedereen goede zorg verdient. Selma Stegeman uit Asten

Selma zet zich in voor de gezinnen van veteranen en mensen in uniform.

Selma Stegeman uit Asten is de kartrekker van het initiatief Joint Forces. Daarmee ondersteunt ze gezinnen van veteranen en mensen in uniform. Uit eigen ervaring weet ze dat het werk van deze mensen, door de heftigheid en bijvoorbeeld de uitzendingen naar het buitenland, vaak een zware wissel trekken op hun gezinnen. Selma biedt hen steun en een luisterend oor.