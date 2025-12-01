112-nieuws: Woningbrand in Luyksgestel: brandweer heeft extra hulp nodig • Fatbike botst tegen stadsbus, bestuurster naar ziekenhuis

19:50

Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan twee oplichtingszaken, waarbij in augustus twee oudere vrouwen een bankpas en pincode is ontfutseld. Daarna is er geld van hun rekeningen afgehaald. De slachtoffers komen uit Sleeuwijk en Roosendaal en zijn 79 en 80. Bij een van hen werden ook sieraden gestolen. Van de daders ontbreek elk spoor.

