112-nieuws: Woningbrand in Luyksgestel: brandweer heeft extra hulp nodig • Fatbike botst tegen stadsbus, bestuurster naar ziekenhuis
Vandaag om 21:20
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
21:20
Woningbrand in Luyksgestel: brandweer heeft extra hulp nodig
De brandweer is maandagavond rond half acht uitgerukt voor een woningbrand aan de Kerkstraat in Luyksgestel. Er werd rook aangetroffen tussen de tweede verdieping en de zolder. Omdat niet duidelijk was wat er in brand stond, werd vanuit Valkenswaard een hoogwerker opgeroepen.
19:52
Fatbike botst tegen stadsbus, bestuurster naar ziekenhuis
De bestuurster van een fatbike is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Parklaan in Etten-Leur. Door nog onbekende oorzaak botste ze rond kwart voor zes tegen een stadsbus.
19:50
Vrouwen (79 en 80) geld en sieraden kwijt door oplichters
Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan twee oplichtingszaken, waarbij in augustus twee oudere vrouwen een bankpas en pincode is ontfutseld. Daarna is er geld van hun rekeningen afgehaald. De slachtoffers komen uit Sleeuwijk en Roosendaal en zijn 79 en 80. Bij een van hen werden ook sieraden gestolen. Van de daders ontbreek elk spoor.
13:32
Spullen voor drugslab gevonden op camping in Schijf
Op camping De Witte Plas in Schijf zijn spullen voor het maken van drugs gevonden in een huis. De politie kwam maandagochtend eigenlijk af op een melding van dierenleed, maar sloeg aan op een chemische geur toen de deur open ging. Er zijn twee mensen aangehouden.
12:33
Twee fatbikers botsen op elkaar, één fietser gewond naar het ziekenhuis
Twee fatbikebestuurders zijn maandagmiddag op elkaar gebotst aan de Merendreef in Valkenswaard. Het ongeluk gebeurde bij scholengemeenschap Were Di.
12:20
Vermiste Gokdag (19): politie hervat zoektocht in het water bij zijn huis
De politie is maandagochtend verder gegaan met de zoektocht naar de vermiste Gokdag (19) uit Oosterhout. Vanaf een boot wordt in het water in de buurt van zijn huis gezocht. Op straat kijken alle surveillanceteams naar hem uit.
06:55
Politie Den Bosch stomverbaasd: arrestant eet stukjes van zijn kussen op
Een verdachte in het arrestantencomplex op het politiebureau in Den Bosch heeft zondagnacht een deel van zijn kussen opgegeten. De rest van de inhoud van het kussen verspreidde hij door heel zijn cel.
06:43
File door een ongeluk met twee auto's op A58
Op de snelweg A58 tussen Breda en Eindhoven is maandagochtend een ongeluk gebeurd met twee auto's. De linkerrijstrook werd tijdelijk afgesloten en daardoor ontstond een flinke file.
06:32
Verdacht pakketje met lont in Den Bosch blijkt iets anders te zijn
Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) is zondagnacht in Den Bosch uitgerukt voor een verdacht pakketje met een lont. Het pakketje lag in een steeg. Het bleek loos alarm: het pakketje was niet gevaarlijk en de lont bleek een droge grasspriet.
06:08
Twee mannen onder invloed aangehouden nadat ze bijna op politieauto botsen
Twee mannen onder invloed zijn zondagnacht aangehouden na een achtervolging op de A67 richting Eindhoven. De twee waren net daarvoor bijna ingereden op een politieauto.
05:54
Jongen (16) gewond aan hoofd na steekpartij bij station Den Bosch
Een zestienjarige jongen is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt aan zijn hoofd. Dat gebeurde tijdens een beroving op het Stationsplein in Den Bosch, dat meldt de politie. Er is nog niemand aangehouden.
