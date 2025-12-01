Stem nu voor de Brabander van het Jaar, duizenden gingen je al voor
Al bijna zevenduizend mensen hebben gestemd op hun favoriet voor de titel Brabander van het Jaar 2025. Heb jij nog niet gestemd? Het kan nog!
Wie mag zich de Brabander van het Jaar 2025 noemen? Je hebt nog een paar dagen om je stem uit te brengen. Ga naar onze speciale stempagina en kies jouw favoriet. De stembus is nog geopend tot en met vrijdag 5 december.
We zetten alle genomineerden nog even op een rijtje:
Joseph Pennings uit Helvoirt en Angel de Nijs uit Kaatsheuvel
Joseph Pennings uit Helvoirt en Angel de Nijs uit Kaatsheuvel begeleiden samen al meer dan dertig jaar een drumband voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Joseph als dirigent en Angel is de voorzitter van de club. Iedere zondag repeteren ze met de leden van drumband Maurits en ook treden ze regelmatig op.
Jan de Groot uit Steenbergen
Jan de Groot uit Steenbergen strijdt tegen kinderkanker. Daarom organiseert hij onder de naam 'Vuist tegen kinderkanker' al twaalf jaar muziekavonden, waarvan de opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. En als kinderen met een andere ziekte uit de omgeving van Jan hulp nodig hebben, staat hij ook altijd voor ze klaar.
Heidi van Pinxteren-van Lokven uit Nistelrode
Niemand zou honger moeten hebben, zo vindt Heidi van Pinxteren-van Lokven uit Nistelrode. Daarom deelt zij met haar initiatief 'Eten over?' twee keer per week voedselpakketten uit aan gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Ze begon met vijf gezinnen die ze steunde, maar inmiddels kloppen al zeventig gezinnen bij Heidi aan voor hulp.
Sjaak van Dorst uit Oss
Huisarts Sjaak van Dorst uit Oss vond na zijn pensioen een nieuwe roeping: hij werd straatdokter. Iedere week houdt hij een gratis spreekuur voor dak- en thuislozen. Want Sjaak vindt dat iedereen goede zorg verdient.
Selma Stegeman uit Asten
Selma Stegeman uit Asten is de kartrekker van het initiatief Joint Forces. Daarmee ondersteunt ze gezinnen van veteranen en mensen in uniform. Uit eigen ervaring weet ze dat het werk van deze mensen, door de heftigheid en bijvoorbeeld de uitzendingen naar het buitenland, vaak een zware wissel trekken op hun gezinnen. Selma biedt hen steun en een luisterend oor.
Bekendmaking winnaar
Op eerste kerstdag zie je bij Omroep Brabant in een speciale tv-uitzending én online wie zich de Brabander van het Jaar 2025 mag noemen.