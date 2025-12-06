Sjoemelende spermadokter en scam in Moerdijk: dit gebeurde er vandaag

Van een sjoemelende spermadokter met meer dan honderd kinderen tot een oplichtingsmail voor Moerdijkenaren: dit zijn de vijf verhalen die je op zondag gelezen moet hebben.

Jan Karbaat heeft mogelijk duizend nakomelingen verwekt als spermadokter. Er melden zich steeds meer donorkinderen, waaronder Annerie (52) uit Eindhoven. De teller staat nu op 113 kinderen. Naar schatting kan het aantal oplopen tot boven de duizend, ook in het buitenland. Hier lees je haar verhaal.

Corné H. (29) gijzelde vrijdag drie medewerkers in de gevangenis in Vught, terwijl hij daar eigenlijk niet had moeten zitten. Door plaatsgebrek in tbs-klinieken wachtte hij in Vught op behandeling, ondanks een eerdere veroordeling tot tbs met dwangverpleging. Lees hier het hele verhaal.

Inwoners van Moerdijk krijgen verdachte e-mails met 'juridische hulp' aangeboden voor 24,95 euro van ene Joshua, zonder achternaam of contactgegevens. Experts waarschuwen dat het duidelijk om oplichting gaat die inspeelt op de onrust rond het mogelijke verdwijnen van het dorp. Check het hier.

Roos Langen kwam op 26 oktober een paddenstoel tegen en die zocht zij op via een van de beeldherkenningsapp’s. De app gaf aan dat het een geschubde inktzwam was, maar daar was Roos het niet mee eens. Boswachter Frans kan haar het juiste antwoord geven. Lees hier wat het is.

Architect Theo Taen is door zijn vader en ook nog een keer door zijn opa ontvoerd en heeft jarenlang in een Jappenkamp vastgezeten. De gebouwen die in zijn hoofd zijn ontstaan, zijn op verschillende plekken in Brabant te vinden. Een van de mooiste voorbeelden van zijn hersenspinsels is ongetwijfeld het oude raadhuis in Valkenswaard uit 1927. Lees hier meer.