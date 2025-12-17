Ryanair-afhandelaar Skytanking stopt op Eindhoven Airport, FNV blij

Reizigers die urenlang moeten wachten op hun koffer en medewerkers die bij bosjes ziek uitvallen. Deze zomer was het kommer en kwel bij Skytanking, het bedrijf dat de grondafhandeling van Ryanair doet op Eindhoven Airport. Aan die problemen lijkt een einde te komen. Het bedrijf wordt woensdag overgenomen door concurrent Viggo.

Vakbond FNV Luchtvaart hoopt dat hiermee een einde komt aan budgetmaatschappijen die luchtvaartmedewerkers uitbuiten. "Deze overname laat zien dat onder de kostprijs werken niet loont", zegt FNV-bestuurder Stijn Jansen. Viggo neemt het grootste deel van de circa 100 medewerkers van Skytanking over. Van 10 tot 15 leidinggevenden houdt het dienstverband door de overname op. Van hen wordt afscheid genomen via een sociaal plan. Vakbond FNV verwacht dat medewerkers op de lange termijn beter af zijn. "De arbeidsvoorwaarden bij Viggo zijn beter. Zo is er een pensioenregeling en een ondernemingsraad", zegt Jansen. 'Tickets paar euro duurder'

De vakbond hoopt dat er met het verdwijnen van Skytanking ook een einde komt aan de hoeveelheid problemen zoals we die zomer zagen. "De kwaliteit bij Viggo ligt hoger dan bij Skytanking. Dat maakt hen wel duurder. De tickets bij Ryanair zullen misschien een paar euro duurder worden", denkt Jansen. Toen Skytanking vorig jaar april het passagiersproces voor Ryanair-vluchten ging verzorgen, kwam er na vijftig jaar een einde aan het monopolie dat Viggo op de luchthaven had.

'Race naar beneden'

Maar met de komst van het Duitse Skytanking waarschuwde FNV Luchtvaart ook voor 'een race naar beneden'. Als luchtvaartmaatschappijen goedkoop tickets willen aanbieden, moeten die kosten ergens terugverdiend worden. "Alleen op de kosten voor het personeel kun je de meeste winst boeken", legde Jansen eerder uit aan Omroep Brabant. Om kosten te besparen zou Ryanair Skytanking onder de kostprijs betalen met een zomer vol problemen bij de afhandelaar tot gevolg. "Ryanair is wel echt een bedrijf dat koploper is in het uitbuiten van mensen", stelde de FNV-bestuurder toen. In een bericht dat dinsdag naar medewerkers van Viggo is gestuurd en dat door Omroep Brabant is ingezien, stelt het bedrijf dat er met de overname een einde komt aan de felle concurrentie op de luchthaven. "Met slechts drie grote vliegtuigmaatschappijen Ryanair, Wizz Air en Transavia en twee afhandelaren kwamen de tarieven onder steeds grotere druk te staan, wat op de langere termijn onhoudbaar is ", schrijft het bedrijf.

Wat speelde er deze zomer? Door een structurele onderbezetting bij Skytanking waren deze zomer tientallen vluchten vertraagd en moesten reizigers soms uren in een stilstaand vliegtuig of bij de bagageband wachten op Eindhoven Airport. Het personeelstekort kwam volgens operationeel directeur Sascha von Wolfersdorf door managers die te veel medewerkers vrij hadden gegeven in de zomerperiode. De andere medewerkers moesten daardoor hard werken, hadden soms geen pauze en werkten vaak urenlang over. Veel personeel viel daarom ziek uit met burn-out klachten of fysieke klachten, waardoor er nog minder personeel was. Daarnaast bleek uit een rapport van vakbond FNV in juli dat er sprake is van een angstcultuur bij het bedrijf. Medewerkers zouden uitgescholden worden en zich niet gehoord voelen door leidinggevenden. Als zij zich ziekmeldden, werd er gedreigd met ontslag. Door de hoge werkdruk en de angstcultuur zou de veiligheid geregeld in het geding komen, volgens medewerkers die Omroep Brabant sprak. Zo zou snelheid vaak voor veiligheid gaan. Medewerkers hebben onder andere gezien dat trappen niet goed aangesloten stonden aan vliegtuigen en vliegtuigdeuren niet goed gesloten werden.