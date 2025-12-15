Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Brand in centrum Eindhoven: 3 horecazaken en appartementencomplex ontruimd • Automobilist crasht met chihuahua na stapvoets rijden op snelweg

Vandaag om 05:22
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:22

Brand in centrum Eindhoven: 3 horecazaken en appartementencomplex ontruimd

Aan het Stationsplein in Eindhoven brak zondagnacht brand uit in de spoelkeuken van restaurant Sopranos. Er waren vlammen en er was zwarte rook te zien, onder meer vanaf het dak. 

23:36

Automobilist crasht met chihuahua na stapvoets rijden op snelweg

Een oudere man is zondagavond gewond geraakt nadat hij mogelijk stapvoets over de A58 reed. Volgens getuigen kon een automobilist de man in de Suzuki Alto bij Gilze niet ontwijken en botste achter op de auto. Vervolgens werd de tweede wagen ook geraakt door een achteropkomende auto.

23:11

Hulpdiensten rukken uit voor auto te water

Hulpdiensten hebben zondagavond enige tijd gezocht naar een auto die mogelijk te water is geraakt aan de Halsterseweg  in Steenbergen. 

