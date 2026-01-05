Live | Ga voor of na de avondspits naar huis, drukte ziekenhuis Den Bosch

14:25

Op de spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het maandag drukker dan op een gewone maandag, door gladheid en sneeuw. Het ziekenhuis behandelde maandagochtend veertien mensen die waren uitgegleden, terwijl er normaal gesproken hooguit een paar mensen komen.

Volgens het ziekenhuis hebben de meeste mensen botbreuken en kneuzingen opgelopen, en dan vooral aan polsen en enkels. Zo zijn er maandag acht polsbreuken en twee gebroken enkels behandeld. Vier mensen waren zo hard terechtgekomen dat ze nekletsel of een hersenschudding hadden opgelopen.