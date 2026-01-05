Live | Ga voor of na de avondspits naar huis, kapotte verwarmingen
Na de kerstvakantie begint voor veel Brabanders weer de school- en werkweek. De sneeuw zorgt voor praktische problemen, zoals niet opgehaald afval en een gesloten school. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval.
Liveblog
Bezorging boodschappen en pakketten kan langer duren door sneeuw
Nederlanders die wachten op een pakketje of hun bestelde boodschappen moeten maandag rekening houden met vertraging. Supermarkten Albert Heijn en Picnic en pakketbezorgers PostNL en DHL hebben last van sneeuw en gladde wegen.
Albert Heijn meldt dat het bezorgen van online bestelde boodschappen op sommige plekken vertraging oploopt. "Mocht het niet veilig zijn om de weg op te gaan, of als we vooraf al weten dat we niet alle bestellingen die dag kunnen bezorgen, dan zijn we soms genoodzaakt bestellingen te annuleren", meldt een woordvoerster. Ze zegt niet of dit al is gebeurd.
Onlinesupermarkt Picnic laat weten maandag vooral in en rond Amsterdam last van de sneeuw te hebben. Bezorgers, ofwel runners, krijgen meer tijd. "Dat kost wel efficiëntie (en daardoor de inzet van meer runners), maar houdt de bezorging betrouwbaar en veilig", aldus een woordvoerster.
Locaties vanwaaruit wordt bezorgd hebben een eigen sneeuwschuifploeg en strooizout tegen de gladheid.
In Breda is in het laatste uur veel sneeuw gevallen
Ga voor of na de avondspits naar huis
Rijkswaterstaat verwacht maandag een drukke avondspits en raadt mensen daarom aan ervoor of erna naar huis te gaan. "Het verkeer van vanochtend moet ook weer terug", zegt een woordvoerster. "Veel mensen staan nog vast."
De wegbeheerder adviseert op tijd te vertrekken of na de spits in de auto te stappen. "We blijven met man en macht werken om de wegen weer zwart te krijgen, maar dat is ook afhankelijk van de files die er nog staan." Sneeuwschuivers en strooiwagens komen zelf namelijk ook vast te staan in de file. "Het risico is dat de sneeuw opvriest, waardoor de gladheidsbestrijding een grotere uitdaging wordt."
Rijkswaterstaat zet 577 strooiwagens in en 630 sneeuwschuivers. Op dit moment heeft de wegbeheerder 1500 mensen aan het werk. Voor ijzel en ijsvorming staan speciale calamiteitenmachines paraat. Hiermee kan RWS bijvoorbeeld ijsplaten van de weg halen. Deze machines werden maandag ingezet rond Utrecht.
De sneeuw en gladheid leiden tot grote problemen op de Nederlandse wegen. In een groot deel van het land was in de ochtend code oranje van kracht. Rond het middaguur stond er nog ruim 300 kilometer file.
Een sneeuwpop met een hoedje in Gemert
Drukte voor verwarmingsmonteurs, extra storingen door kou
Het is druk bij verwarmingsbedrijven vanwege het koude weer. Er komen veel extra storingsmeldingen binnen en monteurs hebben het drukker dan normaal, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland. "Ze kunnen het nog goed aan. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze lang in de kou zitten."
Met name oudere cv-ketels en ketels die te weinig onderhoud hebben gehad, zorgen voor problemen. "Als je het onderhoud aan je cv-ketel uitstelt, neem je het risico dat je in de kou komt te zitten. En dat gebeurt bijna altijd als het gaat vriezen, zoals deze week", zegt verwarmingsexpert Maurice Roovers.
Ook bij goed onderhoud kan de verwarming het laten afweten, bijvoorbeeld door bevriezing van leidingen. Daarom adviseert Roovers de thermostaat bij matige en strenge vorst niet lager te zetten dan 17 graden en alle radiatoren in huis open te draaien. Verder is het belangrijk om goed te ventileren, ook als het vriest. "Om de kou buiten te houden, maken mensen soms alle ventilatieopeningen dicht. In combinatie met een geiser, een gaskachel of een ander open gastoestel bestaat dan het risico op koolmonoxidevergiftiging."
Kapotte verwarming bij Curio in Breda
Studenten van Curio in Breda hoeven maandag niet naar school te komen. De verwarming in een van de locaties aan de Terheijdenseweg is kapot.
Sneeuwfoto uit St. Willebrord
Afvaldiensten vragen begrip voor uitval afvalophaal
De Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten (NVRD) vraagt om begrip voor reinigingsdiensten die door het winterse weer het afval niet kunnen ophalen. "In veel gemeenten is het ophalen van afval in de wijken momenteel fysiek onmogelijk of onverantwoord", aldus de NVRD.
Het is te onveilig, stelt de vereniging. "Waar personenauto's met moeite door de sneeuw komen, is dit voor een inzamelvoertuig van ruim 20.000 kilo vaak onmogelijk. Zeker in smalle woonstraten, waar geparkeerde auto's en fietsers de ruimte beperken, is het risico op glijpartijen onaanvaardbaar groot."
Medewerkers van de afvaldiensten zitten volgens de NVRD echter niet stil. "Veel chauffeurs en beladers verruilen hun vuilniswagen tijdelijk voor de strooiwagen of de sneeuwschuiver."
In de gemeentes Oisterwijk, Meierijstad en Den Bosch wordt maandag geen afval opgehaald.
Spoedeisende hulpen merken weinig van gladheid en sneeuw
Op de afdelingen voor spoedeisende hulp is maandagochtend nog niet veel te merken van de gladheid en de sneeuwval. Het is rustig, weinig patiënten komen gewond binnen, laten de ziekenhuizen weten in een rondgang van het ANP.
Alleen het Anna Ziekenhuis in Geldrop ziet opvallend veel mensen op de spoedeisende hulp door "uitglijden op straat, valpartijen en schaatsongelukken". De toestroom is "groter dan op een gemiddelde maandag", aldus een woordvoerder.
Bij andere ziekenhuizen in het land is het niet drukker dan normaal.
Een sneeuwbui trekt over Breda heen
Flinke sneeuwval op komst
Brabant moet zich klaar maken voor een flinke portie sneeuw. Volgens Weerplaza trekt er op woensdag een neerslaggebied van west naar oost over de provincie en daarbij kan plaatselijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Vooral tijdens de spits kan dat woensdag voor chaotische taferelen zorgen op de weg.
Hier lees je het hele weerbericht.
FC Den Bosch sneeuwpop
Prachtig plaatje van Landgoed Wielewaal
In Udenhout staat een echte Brabantse sneeuwpop
Code oranje is in bijna heel Nederland van kracht, maar niet in Brabant
In bijna heel Nederland is code oranje van kracht. Alleen niet op de wadden in Limburg en in Brabant. Daar is het nog altijd code geel.
Sneeuwsculpturen in Eindhoven
In Mill hebben ze en iglo gebouwd
Politie minder goed voorbereid op sneeuw dan gedacht
Wie dacht dat de politie in Waalwijk deze dagen de weg op gaat met een heuse sneeuwscooter, komt bedrogen uit. De foto die de politie zondag deelde op Instagram is niet echt. De agenten zijn dus minder goed voorbereid op de winterse omstandigheden dan ze wilden doen geloven.
Meldingen stromen binnen bij het Verkeerscentrum van Rijkswaterstaat
Sneeuwpret in Den Dungen
Vader Jeffrey geeft zijn zoons Jules en Lucas de dag van hun leven. Samen hebben ze een mega sneeuwpop gemaakt.
Nachtopvang voor daklozen in Eindhoven langer open
Daklozen in Eindhoven kunnen deze dagen langer terecht bij de winternoodopvang. Waar de nachtopvangplek normaal gesproken om acht uur ’s ochtends de deuren sluit, was deze zondag de hele dag geopend. En deze maandag sluiten de deuren om twaalf uur ’s middags.
De sneeuw zorgt voor mooie taferelen in de Efteling
Geen problemen op Eindhoven Airport
Vliegtuigen op Eindhoven Airport kunnen maandagmorgen gewoon landen en vertrekken, ondanks de winterse omstandigheden. Eindhoven Airport meldt vooralsnog geen vertragingen of geannuleerde vluchten te hebben.
Op Schiphol is het een ander verhaal. Daar zijn maandag al zo'n 450 vluchten geannuleerd.
Hier lees je alles over de situatie op het vliegveld.
De winterse buien zorgen deze ochtend voor gesloten verbindingswegen
Vier meter hoge sneeuwpop in Lieshout
Bewoners van de Cattenhool in Lieshout hebben het afgelopen weekend niet stilgezeten. Buren maakten samen een grote sneeuwpop van vier meter hoog.
Het afval kan niet overal opgehaald worden
Door het winterse weer loopt het ophalen en wegbrengen van vuilnis op verschillende plekken in Brabant anders dan gewoonlijk. Zo wordt het afval in de gemeente Meierijstad en Oisterwijk maandag niet opgehaald.
Inwoners wordt opgeroepen om de kliko ook niet aan de straat te zetten.
Sint-Janslyceum gesloten
Het Sint-Janslyceum in Den Bosch blijft maandag dicht. Dit heeft de school aan het begin van de ochtend aan haar leerlingen laten weten.
"Je mag vandaag nog even genieten van de sneeuw", schrijft de school op Instagram. "We zien elkaar morgen het 3e uur weer."