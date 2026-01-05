Live | Nachtopvang voor daklozen langer open, geen problemen op vliegveld
Na de kerstvakantie begint voor veel Brabanders weer de school- en werkweek. De sneeuw zorgt voor praktische problemen, zoals niet opgehaald afval en een gesloten school. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval.
Meldingen stromen binnen bij het Verkeerscentrum van Rijkswaterstaat
Sneeuwpret in Den Dungen
Vader Jeffrey geeft zijn zoons Jules en Lucas de dag van hun leven. Samen hebben ze een mega sneeuwpop gemaakt.
Nachtopvang voor daklozen in Eindhoven langer open
Daklozen in Eindhoven kunnen deze dagen langer terecht bij de winternoodopvang. Waar de nachtopvangplek normaal gesproken om acht uur ’s ochtends de deuren sluit, was deze zondag de hele dag geopend. En deze maandag sluiten de deuren om twaalf uur ’s middags.
De sneeuw zorgt voor mooie taferelen in de Efteling
Geen problemen op Eindhoven Airport
Vliegtuigen op Eindhoven Airport kunnen maandagmorgen gewoon landen en vertrekken, ondanks de winterse omstandigheden. Eindhoven Airport meldt vooralsnog geen vertragingen of geannuleerde vluchten te hebben.
Op Schiphol is het een ander verhaal. Daar zijn maandag al zo'n 450 vluchten geannuleerd.
De winterse buien zorgen deze ochtend voor gesloten verbindingswegen
Vier meter hoge sneeuwpop in Lieshout
Bewoners van de Cattenhool in Lieshout hebben het afgelopen weekend niet stilgezeten. Buren maakten samen een grote sneeuwpop van vier meter hoog.
Het afval kan niet overal opgehaald worden
Door het winterse weer loopt het ophalen en wegbrengen van vuilnis op verschillende plekken in Brabant anders dan gewoonlijk. Zo wordt het afval in de gemeente Meijerstad en Oisterwijk maandag niet opgehaald.
Inwoners wordt opgeroepen om de kliko ook niet aan de straat te zetten.
Sint-Janslyceum gesloten
Het Sint-Janslyceum in Den Bosch blijft maandag dicht. Dit heeft de school aan het begin van de ochtend aan haar leerlingen laten weten.
"Je mag vandaag nog even genieten van de sneeuw", schrijft de school op Instagram. "We zien elkaar morgen het 3e uur weer."