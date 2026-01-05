Navigatie overslaan
LIVEBLOG

Live | Nachtopvang voor daklozen langer open, geen problemen op vliegveld

Vandaag om 10:50 • Aangepast vandaag om 11:23
De sneeuw zorgt voor mooie taferelen in de Efteling (foto: René van Seeters).
De sneeuw zorgt voor mooie taferelen in de Efteling (foto: René van Seeters).

Na de kerstvakantie begint voor veel Brabanders weer de school- en werkweek. De sneeuw zorgt voor praktische problemen, zoals niet opgehaald afval en een gesloten school. In dit liveblog delen we de mooiste plaatjes en het laatste nieuws over de sneeuwval.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Liveblog

11:23

Meldingen stromen binnen bij het Verkeerscentrum van Rijkswaterstaat

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

11:21

Sneeuwpret in Den Dungen

Vader Jeffrey geeft zijn zoons Jules en Lucas de dag van hun leven. Samen hebben ze een mega sneeuwpop gemaakt.

Jules en Lucas hebben met hun vader een grote sneeuwpop gemaakt (foto: Susan de Laat).
Jules en Lucas hebben met hun vader een grote sneeuwpop gemaakt (foto: Susan de Laat).
11:16

Nachtopvang voor daklozen in Eindhoven langer open

Daklozen in Eindhoven kunnen deze dagen langer terecht bij de winternoodopvang. Waar de nachtopvangplek normaal gesproken om acht uur ’s ochtends de deuren sluit, was deze zondag de hele dag geopend. En deze maandag sluiten de deuren om twaalf uur ’s middags. 

Hier lees je meer.

11:16

De sneeuw zorgt voor mooie taferelen in de Efteling

De sneeuw zorgt voor mooie taferelen in de Efteling (foto: René van Seeters).
De sneeuw zorgt voor mooie taferelen in de Efteling (foto: René van Seeters).
11:12

Geen problemen op Eindhoven Airport

Vliegtuigen op Eindhoven Airport kunnen maandagmorgen gewoon landen en vertrekken, ondanks de winterse omstandigheden. Eindhoven Airport meldt vooralsnog geen vertragingen of geannuleerde vluchten te hebben.

Op Schiphol is het een ander verhaal. Daar zijn maandag al zo'n 450 vluchten geannuleerd.

Hier lees je alles over de situatie op het vliegveld.

11:06

De winterse buien zorgen deze ochtend voor gesloten verbindingswegen

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

11:04

Vier meter hoge sneeuwpop in Lieshout

Bewoners van de Cattenhool in Lieshout hebben het afgelopen weekend niet stilgezeten. Buren maakten samen een grote sneeuwpop van vier meter hoog.

De sneeuwpop is vier meter hoog en neemt een parkeerplaats in beslag (foto: Kelly Jansen).
De sneeuwpop is vier meter hoog en neemt een parkeerplaats in beslag (foto: Kelly Jansen).
10:59

Stuur je foto's in!

Heb jij leuke sneeuwfoto's? Stuur ze dan naar [email protected].

10:57

Het afval kan niet overal opgehaald worden

Door het winterse weer loopt het ophalen en wegbrengen van vuilnis op verschillende plekken in Brabant anders dan gewoonlijk. Zo wordt het afval in de gemeente Meijerstad en Oisterwijk maandag niet opgehaald.

Inwoners wordt opgeroepen om de kliko ook niet aan de straat te zetten. 

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken.

10:48

Sint-Janslyceum gesloten

Het Sint-Janslyceum in Den Bosch blijft maandag dicht. Dit heeft de school aan het begin van de ochtend aan haar leerlingen laten weten. 

"Je mag vandaag nog even genieten van de sneeuw", schrijft de school op Instagram. "We zien elkaar morgen het 3e uur weer."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.