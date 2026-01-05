Live | Studenten Avans krijgen sneeuwvrij, dino weer terug in de IJstijd

21:03

Studenten van de Avans Hogeschool in Den Bosch mogen dinsdag thuisblijven. Lessen en toetsen gaan niet door vanwege de aanhoudende winterse weersomstandigheden en de verwachte problemen met openbaar vervoer. Dat laat de school via het intranet weten aan alle leerlingen.

Avans laat lessen indien mogelijk online doorgaan. Studenten kunnen wel terecht in het gebouw van de school, maar hanteert aangepaste openingstijden. Zo sluiten de gebouwen uiterlijk om 18.00 uur. Als alle studenten en medewerkers zijn vertrokken, mag dat zelfs een uur eerder al.

Of de lessen en toetsen op locatie de rest van de week wel doorgaan, is nog niet duidelijk. “We bekijken de situatie van dag tot dag”, schrijft het bestuur. Studenten wordt geadviseerd om het intranet en andere kanalen van de opleidingen in de gaten te houden.