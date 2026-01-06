112-nieuws: Dak van koeienstal stort in met zes kalfjes erin • Auto uitgebrand in Oosterhout, politie onderzoekt brandstichting

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:09 Dak van koeienstal stort in met zes kalfjes erin Een koeienstal met zes kalveren erin is dinsdagmorgen ingestort aan de Dorshout in Veghel. De stal raakte flink beschadigd. Vermoedelijk komt het door de sneeuw op het dak. Er zijn geen kalfjes gewond geraakt. Lees verder

06:30 Auto uitgebrand in Oosterhout, politie onderzoekt brandstichting Een auto aan de Galvanistraat in Oosterhout is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand. De politie onderzoekt brandstichting. Lees verder