LIVEBLOG

112-nieuws: Dak van koeienstal stort in met zes kalfjes erin • Auto uitgebrand in Oosterhout, politie onderzoekt brandstichting

Vandaag om 09:09
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

09:09

Dak van koeienstal stort in met zes kalfjes erin

Een koeienstal met zes kalveren erin is dinsdagmorgen ingestort aan de Dorshout in Veghel. De stal raakte flink beschadigd. Vermoedelijk komt het door de sneeuw op het dak. Er zijn geen kalfjes gewond geraakt.

06:30

Auto uitgebrand in Oosterhout, politie onderzoekt brandstichting

Een auto aan de Galvanistraat in Oosterhout is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand. De politie onderzoekt brandstichting.

05:25

Taxi brandt volledig uit in Valkenswaard, andere auto loopt schade op

Een taxi is in de nacht van maandag op dinsdag rond drie uur volledig uitgebrand aan de Bosstraat in Valkenswaard. Een auto die ernaast stond kon nog net gered worden, een andere liep wel schade op.

