Live | Busverkeer wordt langzaam weer opgestart, langlaufen in Den Bosch

15:49

Ondanks de gladde wegen ervaren de Brabantse ziekenhuizen vandaag geen extreme hinder van de sneeuwval. De meeste afspraken en operaties gaan gewoon door. Waar mogelijk worden afspraken telefonisch gehouden.

Een woordvoerder van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal laat weten dat patiënten “veelvuldig hun afspraak omzetten naar een telefonische.” Ook het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond laten weten hun patiënten de mogelijkheid te geven tot een telefonisch consult. Volgens een woordvoerder van het Elkerliek lopen door deze mogelijkheid echter wel de wachttijden aan de telefoon erg op, waardoor het "niet lukt om iedereen direct te woord te staan."

Ook is er weinig extra drukte op de spoedeisende hulp vanwege botbreuken of valpartijen. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk kreeg zes patiënten binnen door "verkeersongevallen, letsel aan pols en enkel, de gebruikelijke valpartijen". Een woordvoerder van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven laat weten dat het “wederom wat drukker dan normaal is op de SEH, maar nog altijd goed te behappen.”